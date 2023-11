Fechou em R$ 989.589,56 a vaquinha online organizada pelo ex-banqueiro e palestrante Eduardo Moreira em pro do projeto social Núcleo Periférico, de Curitiba, que tem o deputado estadual Renato Freitas (PT) como coordenador.

O objetivo da arrecadação é a construção de um Centro de Referência para aumentar os atendimentos feitos a pessoas em vulnerabilidade social da capital paranaense.

+ ESPECIAL TRIBUNA: Falta de dados mascara problema urgente em Curitiba; sabe qual é?

Moreira mantém perfis nas redes sociais e o ICL Notícias, sua plataforma pessoal de autopromoção. Ele provou seus seguidores a encamparem o projeto de arrecadação, para pôr o Núcleo Periférico e Renato Freitas em evidência, minimizando assim eventuais riscos pessoais e profissionais que a figura do deputado enfrente durante o processo que enfrenta no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná.

A vaquinha teve o valor final reajustado várias vezes e fechou após o montante superar os R$ 950 mil da última atualização. Veja mais sobre os objetivos da vaquinha neste link.

Você já viu essas??

Cena de filme!! Tornado no Paraná arranca telhados e derruba árvores; Vídeo impressiona Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Que lugar é esse?? Cartão postal de Curitiba fica debaixo d´água