Dia das Crianças de ONG mais feliz com sua ajuda; veja como doar!

Voluntários da ONG GoodTruck Brasil iniciaram uma grande campanha de arrecadação para oferecer cinco grandes festas para comemorar o Dia das Crianças em comunidades carentes de Curitiba, Juiz de Fora, São Paulo, Campinas e Belo Horizonte. As crianças vão ganhar brinquedos, comida e poderão participar de várias atividades comandadas pelos voluntários.

O Dia das Crianças será especial para 1.110 crianças e 800 famílias nas comunidades: Jardim Santos Andrade, em Curitiba; Dom Bosco, em Juiz de Fora; Chaparral, em São Paulo; Rua dos Anjos, em Campinas; e Terra Nossa, em Belo Horizonte. Os eventos acontecerão, respectivamente, nos dias 07, 07, 12, 14 e 29 de outubro

As famílias receberão cestas básicas e as crianças ganharão doces e presentes. A ação do Dia das Crianças tem como principal objetivo levar uma linda festa e momentos inesquecíveis para pessoas em vulnerabilidade social.

Uma das coordenadoras do GoodTruck em Curitiba, Camila Livero, explica que além de fornecerem comida, distribuem “um momento de diversão, envolvimento e de aproximação entre os voluntários e os membros da comunidade”. Os voluntários também vão realizar brincadeiras e pintura no rosto das crianças.

O GoodTruck Brasil é uma organização sem fins lucrativos que atua nas cinco cidades em que haverá a festa das crianças. Fundada em 2016, o objetivo é levar comida de onde sobra para onde falta. Por meio de projetos como o Logística do Bem, a ONG reúne alimentos que estão em excelente estado, mas que seriam descartados, para serem reaproveitados em refeições para populações em situação de risco.

Até o momento, mais de 600 toneladas de alimentos puderam ser reaproveitadas, evitando o desperdício e alimentando milhares de brasileiros. Para colaborar com o GoodTruck Brasil acesse: https://goodtruck.org.br/

