Dia da Consciência Negra é feriado? Veja calendário de novembro

O calendário de novembro de 2024 tem um novo feriado nacional: o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A data é celebrada no dia 20 de novembro e virou feriado após aprovação da Lei nº 14.759/23.

A lei que tornou o Dia da Consciência Negra como feriado surgiu em um projeto no Senado (PL 3268/21) e foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 21 de dezembro de 2023. Portanto, 2024 será o primeiro ano da celebração após o novo regulamento.

Anteriormente, o dia 20 de novembro não era um feriado nacional. Entretanto, algumas cidades e estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Amazonas e Alagoas, celebravam a data nos calendários municipais e estaduais.

No Paraná e em Curitiba o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra não era feriado. A data foi incorporada ao calendário do estado paranaense depois da lei nacional.

Como surgiu a data 20 de novembro?

O 20 de novembro é uma referência ao dia em que Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, foi capturado e morto. Isso aconteceu em 1695. A data também relembra as lutas dos movimentos negros contra o racismo e opressão.

Calendário de novembro de 2024: quando são os feriados?

Em 2024, 20 de novembro é em uma quarta-feira. Além do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, o mês possui outros dois feriados. Finado é no dia 02, um sábado. Já a Proclamação da República é no dia 15 de novembro, uma sexta-feira.