Novo passeio turístico em Curitiba explora lendas urbanas e mistérios da cidade

Pensando o que fazer em Curitiba? Que tal uma programação diferente que envolve histórias como: uma bela mulher loira pede um táxi para o cemitério e desaparece na metade do trajeto; uma igreja começa a ruir no meio da missa e uma águia de duas cabeças observa os transeuntes do alto de um edifício.

O que esses três relatos têm em comum? Todos “aconteceram” em Curitiba e fazem parte do roteiro Curitiba Sombria, um novo passeio turístico que reúne mais de 30 histórias e causos da capital paranaense em duas horas de viagem, com um final inusitado.

O tour ocorrerá todos os sábados, em duas saídas: às 19h e 21h30. Os ingressos estão à venda pelo site Disk Ingressos.

Tour em Curitiba revela histórias e lendas curiosas

Realizado de van, o tour circula pelo centro da cidade, enquanto são revelados tanto fatos históricos quanto ‘causos que o povo conta’. Idealizado e mediado pela jornalista e produtora cultural Luciana Penante, o passeio é fruto de curiosidade pessoal e de uma vasta pesquisa.

“Começou enquanto eu buscava informações sobre a lenda da loira do táxi em jornais antigos, imaginei que daria um excelente episódio de podcast”, conta Luciana. Ao começar o estudo, no entanto, ela se deparou com um material riquíssimo e extenso sobre a capital.

“Curitiba é rica tanto em história real, quanto em lendas. Quanto mais eu pesquisava, mais histórias curiosas apareciam. Senti que precisava encontrar um formato para compartilhar isso tudo com as pessoas, e assim surgiu o tour”, explica a jornalista.

Como funciona o Tour Curitiba Sombria?

A experiência começa já no embarque, quando os participantes recebem um jornal com a programação da noite. Os temas abordados vão desde antes da fundação da cidade até os dias atuais, e a contação das histórias conta com apoio audiovisual.

Como o nome sugere, o tour aborda temas sombrios, inclusive situações como violência, feminicídio e abuso de substâncias. Não é um passeio para crianças, mas quem não gosta de levar sustos pode ficar tranquilo: “não é um tour de terror físico, o medo fica por conta das histórias”, revela a criadora.

Durante as duas horas de passeio, o Expresso Curitiba Sombria faz algumas paradas estratégicas para que os participantes possam se sentir mais conectados com a história da cidade. Já o final da atividade traz uma imersão inusitada: um mergulho na boemia curitibana, afinal, “Curitiba não tem mar, mas tem bar”, como disse o poeta curitibano Paulo Leminski.

Os passageiros são convidados a entrar no restaurante Gato Preto, conhecido reduto noturno da capital, com 42 anos de história. Lá, o passeio termina entre algumas porções e mais causos inusitados, contados pelo garçom mais antigo da casa. “É para mostrar que Gato Preto não dá azar”, finaliza Luciana.

Serviço – Tour Curitiba Sombria

Duas saídas por sábado, às 19h e às 21h30.

Local: embarque nos fundos da Praça João Cândido, Largo da Ordem.

Ingressos: R$ 100 mais taxa.

Vendas em: https://www.diskingressos.com.br/grupo/2057/2024-11-02/pr/curitiba/tour-curitiba-sombria

Mais informações: http://instagram.com/curitiba.sombria