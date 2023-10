Dia D: vacinação em Curitiba terá horário estendido no próximo sábado

Até sexta-feira (20), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) oferece o horário estendido para vacinação até as 20h em dez unidades de saúde, uma em cada distrito sanitário: Mãe Curitibana, Vila Hauer, Tingui, Monteiro Lobato, Vila Guaíra, Santa Felicidade, Oswaldo Cruz, Ipiranga, João Cândido e Iracema.

Para a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella, o horário estendido e o Dia D (que será realizado neste sábado, dia 21 de outubro) são estratégias para ampliar a adesão das famílias às vacinas.

“É um esforço a mais para que crianças, adolescentes, adultos e idosos mantenham a vacinação em dia. A vacina é individual, mas a proteção é coletiva”, ressaltou a secretária.

Horários regulares

Além dos horários especiais de vacinação, a SMS permanece ofertando a imunização nos horários regulares de atendimento em 103 unidades de saúde. Os endereços podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba.

Estão sendo ofertadas as vacinas de rotina, entre elas: hepatite B, pentavalente, VIP/VOP (pólio), rotavírus, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), hepatite A, dupla adulto, HPV, dTpa adulto, pneumo 10, meningo ACWY e DTP (tríplice bacteriana), aplicadas conforme recomendação do Calendário Nacional de Vacinação.

Para saber quais são as vacinas que estão em atraso, basta verificar no aplicativo Saúde Já Curitiba a aba Carteira de Vacinação e clicar em pendentes.

Em 2023, a SMS já ofereceu unidades com horário estendido para vacinação em duas ocasiões e promoveu um Dia D, em que as unidades abriram aos sábados. Somando as vacinas feitas somente nestas ações em 2023, as equipes da SMS aplicaram 17 mil doses de imunizantes.

Dia D

A semana de esforço para ampliar a cobertura vacinal em Curitiba será encerrada com o segundo Dia D de vacinação de 2023, no sábado (21/10), das 9h às 15h, em 29 unidades de saúde. Os endereços podem ser conferidos abaixo ou no site Imuniza Já Curitiba.

Distrito Sanitário Bairro Novo

US Bairro Novo

US Umbará II

US Bairro Novo US Umbará II Distrito Sanitário Boa Vista

US Tingui

US Bairro Alto

US Fernando de Noronha

US Abaeté

US Vila Diana

US Tingui US Bairro Alto US Fernando de Noronha US Abaeté US Vila Diana Distrito Sanitário Boqueirão

US Vila Hauer

US Visitação

US Xaxim

US Vila Hauer US Visitação US Xaxim Distrito Sanitário Cajuru

US Iracema

US Salgado Filho

US São Paulo

US Iracema US Salgado Filho US São Paulo Distrito Sanitário da CIC

US Jardim Gabineto

US Cândido Portinari

US Nossa Senhora da Luz

US Vitória Régia

US Jardim Gabineto US Cândido Portinari US Nossa Senhora da Luz US Vitória Régia Distrito Sanitário Matriz

US Mãe Curitibana

US Mãe Curitibana Distrito Sanitário do Portão

US Vila Guaíra

US Santa Quitéria II

US Vila Guaíra US Santa Quitéria II Distrito Sanitário do Pinheirinho

US Vila Feliz

US Concórdia

US Parque Industrial

US Maria Angélica

US Vila Feliz US Concórdia US Parque Industrial US Maria Angélica Distrito Sanitário Santa Felicidade

US Campina do Siqueira

US Pinheiros

US Campina do Siqueira US Pinheiros Distrito Sanitário Tatuquara

US Moradias da Ordem

US Caximba

US Rio Bonito

