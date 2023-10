A ponte do Parque Tingui, no bairro São João, está interditada nesta segunda-feira (30). O grande volume de chuvas do fim de semana provocou a cheia do Rio Barigui. Com o aumento do nível da água, a ponte está bloqueada desde a manhã de domingo (29).

Nesta segunda-feira (30), o acesso ao parte também foi bloqueado. Parte da pista na Rua Dr. Mbá de Ferrante desmoronou. Lonas e placas de sinalização alertam motoristas que passam no local.

A força da água é resultado do volume da chuva do fim de semana em Curitiba. A interditação no Parque Tingui ocorreu de forma preventiva para evitar acidentes na região. “O alagamento do Parque Tingui é normal, local foi criado para funcionar como uma bacia de contenção, ou seja, absorver as águas e faz a drenagem natural para que elas não cheguem aos rios e causem estragos maiores. A prefeitura alerta que o parque continua interditado e pede à população para não ir ao local”, informou a prefeitura.

Desabrigados e uso de barco

Em Curitiba, a chuvarada chegou a precipitação acumulada em 118,4 milímetros (mm) na Estação Meteorológica da Defesa Civil, no bairro Tatuquara, houve a necessidade de retirada de pessoas com barco na região do Caximba. No total, foram 38 famílias retiradas na região pelas equipes da Administração Tatuquara. As pessoas que ficaram desalojadas, foram para casa de parentes, amigos ou vizinhos.

No domingo, a Fundação de Ação Social (FAS), além de cadastrar todos os mais de 152 atingidos, entregou 21 colchões e 13 cobertores. No local, também foram entregues nove lonas por conta de destelhamentos.

