As comemorações da Semana da Pátria em Curitiba começam já no próximo fim de semana, com um grande desfile cívico militar. O evento será neste sábado (26), na Avenida Frederico Lambertucci, no Fazendinha. A partir das 10h, bandas, fanfarras, estudantes de escolas municipais e militares desfilarão pela avenida.

Além do desfile da Regional Portão, no Fazendinha, outro desfile também está previsto para o dia 3 de setembro, na Regional Pinheirinho. E a Semana da Pátria termina na cidade, de acordo com a prefeitura de Curitiba, com o tradicional desfile na Avenida Cândido de Abreu, no dia 7 de setembro, para celebrar a Independência do Brasil.

Encenação de atos que antederam a Independência

O ponto alto do desfile na Regional Portão será a encenação dos atos que, às vésperas do 7 de setembro de 1822, levaram o então príncipe Dom Pedro I a declarar a independência do Brasil, espetáculo produzido pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

As cenas retratam o momento em que dona Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, aconselhada por José Bonifácio, escreve uma carta ao marido – que estava fora do Rio de Janeiro. Na carta, ela narra as ordens vindas de Lisboa para que o príncipe retornasse a Portugal, o que faria o Brasil retornar ao status de colônia. E recomenda que o marido proclame a independência do País.

O gesto de Dom Pedro I será interpretado por um soldado da Cavalaria da Polícia Militar em cima de um cavalo branco, que dará o brado de “Independência ou Morte”.

Semana da Pátria

Em Curitiba, este ano foram chamados a participar mais de 2.500 integrantes civis e militares de 65 instituições, entre escolas municipais e estaduais, bandas marciais, entidades esportivas, Guarda Municipal, grupos de escoteiros, além das forças armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) e das polícias (Polícia Civil e Militar).

Serviço

Desfile cívico militar da Regional Portão

Data: sábado (26/8)

Horário: 10h

Local: Avenida Frederico Lambertucci, esquina com a Rua Fernando Souza Costa

