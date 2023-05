Desabamento em Paranaguá provoca uma morte e deixa sete pessoas feridas

Um estrutura desabou e provocou a morte de um trabalhador e deixou sete pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (08), em Paranaguá, Litoral do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros local, por volta das 15h, as equipes foram acionadas para atendimento da ocorrência em uma empresa na região portuária. Todas as vítimas foram resgatadas com vida, no entanto uma vítima acabou morrendo no hospital.

Segundo os bombeiros, foram deslocadas para o local viaturas de busca e salvamento, oficiais de área e voluntários do setor administrativo.

+ Leia mais: Trânsito no entorno do Mercado Municipal tem bloqueio para obra milionária

Durante o resgate, foi constatado que, entre as oito vítimas, havia duas em estado grave, duas com ferimentos moderados, e quatro com ferimentos leves.

Ainda segundo os bombeiros, “todas as vítimas foram atendidas, triadas e encaminhadas ao hospital pelo Corpo de Bombeiros, com o apoio do SAMU LITORAL”, informou a corporação em nota.

Até por volta das 17h30, não havia informações sobre a causa do desabamento.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!