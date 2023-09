A Defesa Civil do Paraná emitiu na tarde desta quarta-feira (13) um alerta para a possibilidade de temporais em várias regiões do estado, inclusive em Curitiba e região metropolitana. O aviso prevê queda de grande quantidade de chuva, além da ocorrência de raios e vento. Aliás, para o litoral há também um alerta laranja para ventos costeiros de intensidade forte.

Segundo o Simepar, da região Oeste para o restante o estado os ventos sopram muito forte desde o início da tarde. “A rajada de vento mais elevada foi observada no município de Loanda, com o registro de 58,7 km/h. Os ventos de noroeste que chegam ao Norte Pioneiro Paranaense e RMC aumentam a temperatura nestas regiões, onde se registram valores acima dos 35°C, e o risco de incêndios florestais”, disse o meteorologista Fernando Mendes.

A frente fria avança pela região leste ao longo da noite e madrugada, trazendo chuva para todos os municípios da Grande Curitiba. Após a passagem da frente fria, prevista para a tarde desta quinta-feira, as temperaturas vão despencar em todo o Estado, podendo chegar a 5°C na região central do Paraná.

>>> Veja como proceder diante dos alertas emitidos pela Defesa Civil.

Aqui vão algumas dicas para você ficar seguro durante temporais, sugeridas pela Prefeitura de Curitiba:

