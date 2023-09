Um acidente envolvendo um caminhão e duas motos foi registrado na tarde desta quarta-feira (13), na BR-116, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba (RMC). A colisão traseira aconteceu no km 14, no Acesso Norte, na pista sentido capital.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um motociclista morreu no local. O segundo motociclista estava consciente. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul.

Por conta do acidente, a PRF informou que há bloqueio parcial na BR-116.

