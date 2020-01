O tempo com sol entre nuvens e calor registrado nesta segunda-feira (13) em Curitiba e litoral deve se repetir nesta terça-feira (14), segundo previsão do Instituto Tecnológico Simepar. Mas se você está curtindo este tempo bom, melhor aproveitar. A previsão para os próximos tem chuva em Curitiba e também no litoral.

Em Curitiba o Simepar aponta mínima de 13 e máxima de 29 graus nesta terça-feira. A chuva deve chegar nesta quarta-feira (15), no final da tarde. A possibilidade de chuva deve seguir até quinta-feira (16). “Climatologicamente o mês de janeiro é um dos meses com maior volume de chuva do estado do Paraná. E estas duas primeiras semanas não estão fugindo desta regra, pois as chuvas têm sido constantes. Porém, a característica principal dos eventos é de chuva irregular, com isso o volume acumulado difere bastante de região para região”, explica a meteorologista Ana Beatriz Porto , do Simepar.

E no Litoral?

Para Matinhos, por exemplo, a previsão para esta terça-feira aponta temperaturas entre os 21 e 30 graus. A chuva na cidade litorânea deve aparecer apenas entre quinta, sexta e sábado.

Interior

Na região de Londrina o tempo segue sem chuva nesta terça-feira. A previsão aponta temperaturas entre os 18 e 28 graus. Quarta e quinta-feira, porém, pode ter chuva.