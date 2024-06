As Escolas de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba estão com inscrições abertas para quatro cursos gratuitos na área de panificação e confeitaria no mês de junho. São 60 vagas para os cursos que são coordenados pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) e Fundação de Ação Social (FAS) em parceria com o Senac-PR.

Os cursos serão realizados em diferentes locais e têm o objetivo de capacitar a comunidade, proporcionando oportunidades de qualificação e geração de renda. Entre as atividades disponíveis estão aulas que ensinam a fazer pizza e também, docinhos de festa.

Na Escola de Segurança Alimentar e Nutricional da Fazenda Urbana, o curso de Preparo de Pizzas tem aulas programadas para os dias 10 a 14 de junho, das 13h30 às 16h30. São 15 vagas disponíveis. O curso ensinará técnicas de preparo de massas, molhos e coberturas, além de boas práticas na manipulação de alimentos e organização do ambiente de trabalho. Os alunos sairão preparados para montar e finalizar pizzas com diferentes sabores e apresentações.

+ Leia também: Novo parque em Curitiba! Saiba em qual bairro será construído o Parque África

Outra oportunidade é o curso de Doces para Festas, que será realizado na Escola de Segurança Alimentar e Nutricional Vila Agrícola. Os participantes irão aprender técnicas especializadas para o preparo de doces destinados a eventos festivos. Este curso ocorrerá de 17 a 21 de junho, das 14h às 17h, e tem 15 vagas. A formação promete capacitar os alunos no desenvolvimento de diversas receitas.

Já na Fazenda Urbana, será oferecido o curso de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, focado na atualização dos profissionais que manipulam alimentos. O curso, que também ocorrerá de 17 a 21 de junho, das 13h30 às 16h30, disponibiliza 15 vagas. Os participantes aprenderão sobre higiene pessoal, dos alimentos e do ambiente, conforme as normas vigentes, garantindo a entrega de alimentos seguros ao consumidor.

+ Leia também: Mostra de teatro para crianças tem várias atrações até domingo em Curitiba

Por fim, de 17 a 21 de junho, o curso de Preparo de Pães e Bolachas inclui a preparação de bolachas de diferentes formatos e sabores. Os alunos aprenderão sobre higiene na manipulação de alimentos, ingredientes necessários e técnicas de conservação e validade dos produtos, oferecendo formação para quem deseja se especializar em panificação e confeitaria.

+ Leia também: Promoção em cinemas de Curitiba tem ingresso por R$ 12; veja filmes participantes

Inscrições para cursos gastronômicos gratuitos em Curitiba

Preparo de Pizzas

Data: 10 a 14 de junho, das 13h30 às 16h30

Local: Fazenda Urbana (Av. Pref. Maurício Fruet, 1.880 – Cajuru)

Inscrições abertas

Doces para festas

Data: 17 a 21 de junho, das 14h às 17h

Local: Escola Vila Agrícola (Rua Leonardo Novicki, 937)

Inscrições abertas

Boas Práticas para Serviços de Alimentação

Data: 17 a 21 de junho, das 13h30 às 16h30

Local: Fazenda Urbana (Av. Pref. Maurício Fruet, 1.880 – Cajuru)

Inscrições abertas

Preparo de Pães e Bolachas

Data: 17 a 21 de junho, das 8h30 às 11h30

Local: Casa Culpi (Av. Manoel Ribas, 8.450 – Butiatuvinha)

Inscrições abertas

Projeto Parceiro da Escola Confira as 200 escolas que podem ser terceirizadas no Paraná Nova fábrica Gigante do leite no Paraná faz investimento milionário Impasse Governo do Paraná pede a prisão da presidente do sindicato dos professores