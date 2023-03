A Secretaria Nacional da Juventude – Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em parceira com a Unilehu (Universidade Livre para a Eficiência Humana), está com inscrições abertas para a qualificação do curso de Gestão Administrativa – Empreendedorismo e Mercado de Trabalho.

O curso, que é gratuito, tem como principal objetivo preparar e apoiar os jovens adultos no desenvolvimento pessoal e profissional. A carga horaria é de 254 horas e o público alvo são jovens de 18 a 29 anos.

+ Leia mais: Rede de “atacarejos” abre mil vagas de emprego na cidade de Curitiba

“Esta capacitação em Gestão Administrativa busca apoiar jovens e adultos em sua colocação ou recolocação profissional, desenvolvendo ou aprimorando suas habilidades comportamentais e técnicas, sendo então um diferencial na sua trajetória profissional”, disse Aline Gonçalves, gerente de inclusão da Unilehu.

Os conteúdos que serão trabalhados no curso são: Softskills – Criatividade e Inovação, Comunicação e Relacionamento Interpessoal, Preparação para o Mundo do Trabalho, Comunicação Empresarial, Compliance, Economia Circular, Responsabilidade Social, Diversidade, Planejamento Financeiro e Estratégico; e Hardskills: Tecnologia (Word, Excel, Power Point, Outlook e ferramentas de gestão), Empreendedorismo e Comunicação Empresarial.

+ ATENÇÃO! Meia maratona de Curitiba fecha ruas e muda rota de ônibus; veja!

>>> A previsão de início é ainda este mês, com aulas das 18h às 21h. Os interessados precisam acessar esse link para inscrições: https://forms.office.com/r/z0RzUKsRsR

Mais informações pelos telefones (41) 9 9652-0295 | 9 9652-0902.