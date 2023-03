A Meia Maratona de Curitiba será neste domingo (5) e a largada será na Praça Nossa Senhora de Salette, no Centro Cívico. A prova conta com três modalidades (21 km, 10 km e 5 km ) e começa às 6h. O trânsito na capital terá mudanças em alguns bairros para a segurança dos corredores.

A corrida deve reunir cerca de cinco mil participantes e a previsão de término é às 9h, com chegada na Praça Afonso Botelho.

Segundo a organização, rurante a prova, a Rua Engenheiros Rebouças, no trecho entre a Avenida Comendador Franco e a Rua Conselheiro Laurindo, terá bloqueio total para a passagem dos atletas. O restante do trajeto será compartilhado entre os participantes da corrida e os veículos, com o trânsito fluindo nas faixas à esquerda.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) e monitores estarão ao longo do percurso para auxiliar na organização e efetuar bloqueios temporários em caso de necessidade.

Ônibus

Além dos bloqueios de trânsito, a Urbanização de Curitiba (Urbs) informou que promoverá desvios de 56 linhas de ônibus da capital neste domingo, das 6h às 12h.

As linhas que terão desvios são:

010-Interbairros I (horário)

011-Interbairros I (anti-horário)

022-Inter II (horário)

023-Inter II (anti-horário)

050-Interbairros V

160-Jd.Mercês/Guanabara

175-Bom Retiro/PUC

176-Parque Tanguá

181-Mateus Leme

182-Abranches-Vila Suíça

183-Jd.Chaparral

184-Vila Suíça

205-Barreirinha

207-Cabral/Osório

210-CIC/Cabral

216-Cabral/Portão

260-Mal Hermes/Sta Efigênia

265-Ahú/Los Angeles

266-Estribo/Ahú

272-Paineiras

274-Sta Gema

275-F.Noronha/Laranjeiras

280-Nsa. Sra. Nazaré

307-B.Alto/Sta Felicidade

361-Augusto Stresser

365-Jd. Social/Batel

366-Itupava/Hospital Militar

371-Higienópolis

373-Alto Tarumã

374-Hugo Lange

375-Sagrado Coração

380-Detran/Vc. Machado

386-Cajuru

387-Palotinos

461-Sta Bárbara

462-Petrópolis

463-Solitude

464-A.Munhoz/Jd Botânico

465-Erasto Gaertner

466-Estudantes

471-V. São Paulo

472-Uberaba

475-Canal Belém

477-V.Macedo (Via Guabirotuba)

503-Boqueirão

505-Boqueirão/C.Cívico

506-Bairro Novo

550-Pinheirinho/C.Gomes

560-Alferes Poli

561-Guilhermina

661-Lindóia

662-Dom Ático

663-V.Cubas

665-V.Re

702-Caiuá/Cachoeira

863-Água Verde

Estações-tubo

As estações-tubo Museu Oscar Niemeyer Centro Cívico/Palácio Iguaçu e Comendador Fontana serão desativadas. A linha 023 – Inter II (anti-horário) não realizará parada na estação-tubo Palácio Iguaçu, fazendo parada na estação-tubo Prefeitura. A linha 505-Boqueirão/C.Cívico não realizará parada na estação-tubo Palácio Iguaçu.

Trajeto da corrida

Da Praça Nossa Senhora da Salette, os participantes seguirão pelo seguinte trajeto: Avenida Cândido de Abreu, no sentido Centro, ruas Inácio Lustosa, Mateus Leme e Deputado Mário de Barros, Praça Rio Iguaçu, ruas Prefeito Rosaldo Gomes Mello Leitão e Ernani Santiago de Oliveira, Avenida Cândido de Abreu, ruas Comendador Fontana, Mauá, Amâncio Moro, Ubaldino do Amaral, Omar Sabbag e Eng. Leão Sounis, avenidas Comendador Franco e Dário Lopes dos Santos, ruas Hidelbrando de Araújo e Brasilio Itiberê, Avenida Dário Lopes dos Santos, Rua Ostorja Roguski, avenidas Dário Lopes dos Santos e Comendador Franco, ruas Engenheiros Rebouças e Nunes Machado, Avenida Presidente Kennedy, ruas Morretes, Guilherme Pugsley, Saint’ Hilaire, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Rua Buenos Aires até a Praça Afonso Botelho.

A prefeitura disponibilizou este link para mais informações sobre as alterações.