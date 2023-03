Com o preço médio de R$ 5,84 por litro, o curitibano paga uma das dez gasolinas mais caras do Brasil. É isso que aponta o relatório mais recente da Agência Nacional do Petróleo, divulgado semanalmente com os preços de combustíveis em diversas cidades. O valor é R$ 0,76 mais barato do que a mais cara do país, que está em Manaus, por R$ 6,58 por litro. No entanto, a capital paranaense ainda está acima do preço médio no estado, que é de R$ 5,68.

Ponto morto e andar na reserva

Desde a volta da cobrança dos impostos, o combustível sofreu alta. Mesmo em busca de economia, é preciso ter cuidado com o carro. O mestre em Engenharia Mecânica e professor universitário, Tulio Paim Horta, esclarece que andar no ponto morto não economiza gasolina.

“Os carros da atualidade possuem um sistema de injeção eletrônica, ou seja, mesmo no ponto morto, o motor exige combustível, pois está na rotação baixa e, ao retomar a velocidade, é preciso pisar mais no acelerador, consequentemente gastando mais combustível. Além disso, existe a questão da segurança, pois andar em ponto morto aumenta o risco de falhas no freio por conta de uma maior exigência.“, destaca.

Outro ponto de atenção é não andar na reserva. O tanque cheio ou com pouco combustível não influencia no consumo. No entanto, andar com o volume baixo pode sobrecarregar a bomba de combustível.

Abastecer com etanol compensa?

Já o litro do etanol na capital paranaense é R$ 1,61 mais barato do que a gasolina, equivalente a 37%. O professor esclarece que, para valer a economia, o combustível tem que ter uma diferença de preço de 70% por litro.

“Para que valha a pena abastecer com etanol, ele tem que custar abaixo de 70% do valor da gasolina. Se o valor do etanol for de 70% ou mais em relação ao preço da gasolina, a economia ainda é maior abastecendo com ela. Algumas dicas para economizar no consumo incluem sempre respeitar os limites de velocidade das vias, garantir a manutenção do carro em dia e manter os pneus sempre calibrados”, alerta.

Onde a gasolina é mais cara e mais barata

Entre as capitais, Curitiba está em 10° lugar. Depois de Manaus – onde a gasolina é mais cara – estão em 2° e 3° lugar Boa Vista e Porto Velho, com um litro de gasolina por R$ 6,08 e R$ 6,04, respectivamente. Já as três cidades com a gasolina mais barata são: Campo Grande, R$ 5,11 por litro, Belém, R$ 5,17, e Macapá, R$ 5,21.

