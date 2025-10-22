Curitiba vive boom de supermercados e ganha quase 300 novas lojas em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba está em uma fase de expansão no setor varejista de supermercados. Entre janeiro e setembro de 2025, foram abertas 288 novas lojas — incluindo hipermercados, supermercados e minimercados —, o que representa um crescimento de 21,5% em relação ao mesmo período de 2024, quando 237 unidades foram inauguradas, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento.

Os números revelam o apetite do setor: foram dois hipermercados, 14 supermercados e 272 minimercados abertos em nove meses. Estima-se que os investimentos geraram, aproximadamente, 5,6 mil empregos na capital no período.

Segundo o superintendente da Associação Paranaense de Supermercados (Apras), Maurício Bendixen, o varejo vive um novo ciclo de investimentos e modernização, com revitalização de espaços urbanos, geração de empregos e avanços em tecnologia e serviços. “A concorrência saudável tem trazido lojas melhores, mais próximas do consumidor, com mix adequado e preços competitivos, refletindo diretamente em benefícios para toda a comunidade”, diz.

Festval, Muffato, Ítalo e Condor lideram aberturas de lojas em Curitiba

Redes tradicionais como Festval, Muffato, Ítalo e Condor lideram a expansão na capital, reforçando a disputa pelo espaço no carrinho do consumidor curitibano.

O Festval abriu cinco novas unidades em Curitiba em 2025: Ouvidor Pardinho, Bacacheri, Praça Osório, Batel e Cabral, e prepara a inauguração da sexta loja do ano, prevista para a próxima quinta-feira (23/10), no bairro Juvevê. A expansão já gerou cerca de 1.080 empregos diretos na cidade. Com a nova unidade do Juvevê, serão 37 lojas da rede na capital.

“A ideia é levar as lojas Festval para locais onde ainda não atuávamos, com objetivo de estar mais próximos dos clientes, pois proximidade e conveniência são sempre fatores importantes”, diz o gerente de marketing do Festval, Fabiano Szpyra. Para o próximo ano estão previstas mais duas lojas em Curitiba – Moinho Bacacheri e Pilarzinho.

Novo Condor no Barreirinha custou R$ 40 milhões

A rede Condor abriu, no fim de julho, uma nova loja no bairro Barreirinha, com investimento de R$ 40 milhões e geração de 150 empregos. O grupo anunciou que planeja a abertura de mais três unidades em Curitiba nos próximos meses, nos bairros Mercês, Tarumã e Campo do Santana. Segundo o presidente do grupo, Joanir Zonta, a nova loja nas Mercês deve ser inaugurada ainda em 2025.

Ano de forte expansão

No mês passado, o grupo Muffato abriu duas novas lojas na cidade, uma no Jardim das Américas e outra na Rua Comendador Araújo, no Centro. Neste mês, abriu mais uma no Uberaba, o atacarejo Max Atacadista. Os projetos são parte de um plano mais amplo de expansão nacional da rede.

“Este está sendo um ano forte de expansão. São 16 novas lojas no país, sendo nove no Paraná e quatro em Curitiba em 2025. Criamos 3 mil novos empregos no Brasil este ano. Todo esse investimento mostra nossa crença no nosso estado e no nosso país”, destaca Everton Muffato, diretor do grupo.

Rede Ítalo em Curitiba

Outra aposta do setor foi feita pela rede Ítalo, que investiu R$ 50 milhões na nova unidade SuperDia Atacado, inaugurada no bairro Tarumã no mês passado. O empreendimento gerou 180 novos empregos.

Bairros de Curitiba com mais mercados

O setor supermercadista conta com 4.482 empresas ativas em Curitiba, a maioria formada por minimercados (4.095), supermercados (324) e hipermercados (63). Os bairros com maior número de empresas do setor são:

Cidade Industrial de Curitiba (CIC), com 483 lojas

Sítio Cercado, com 343 lojas

Cajuru, com 280 lojas

Tatuquara, com 194 lojas

Uberaba, com 194 lojas

Centro, com 185 lojas