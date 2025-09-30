Novo supermercado de Curitiba é 24h e inaugura nesta quinta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba ganha mais uma opção para compras com a inauguração do Super Muffato XV de Novembro, que abre as portas nesta quinta-feira (2), a partir das 8h30, na esquina da Rua Mariano Torres com a Rua XV de Novembro, na região central da cidade.

A nova unidade do supermercado em Curitiba funcionará 24 horas por dia e promete facilitar a rotina dos clientes com setores variados, como açougue, padaria, cafeteria, pratos prontos, lanches e sushi.

Segundo a rede, o espaço foi projetado para oferecer conforto e praticidade, reunindo em um só lugar tudo o que a casa precisa. Recentemente, a rede Muffato inaugurou uma nova unidade no bairro Jardim das Américas, em Curitiba.

Com a abertura, o grupo reforça sua presença em Curitiba e amplia a rede de supermercados na região central.

Inauguração Super Muffato XV de Novembro

Data: 2 de outubro, às 8h30

Local: Rua Mariano Torres, esquina com a Rua XV de Novembro

Funcionamento: 24h

