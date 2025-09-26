Opção de compra!

Novo supermercado da rede Muffato inaugura em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 26/09/25 13h46
Imagem mostra uma nova loja do Super Mufato por dentro.
Foto: Reprodução/AEN/ Igor Jacinto/Vice-Governadoria

Um novo supermercado da rede Muffato abriu as portas nesta sexta-feira (26) no bairro Jardim das Américas, em Curitiba. A loja foi instalada onde antes funcionava um supermercado Nacional, ao lado do shopping Jardim das Américas.

Para quem está sempre na correria e não tem tempo de preparar as refeições em casa, o novo Supermercado em Curitiba será uma mão na roda, pois há opções de pratos prontos que prometem facilitar a vida da clientela. Além disso, o local oferece uma estação de sushi para os amantes da culinária japonesa.

O açougue é outro diferencial do supermercado, com carnes frescas e cortes feitos na hora, atendendo aos pedidos específicos dos clientes. Para completar a experiência de compras, o estabelecimento conta ainda com uma padaria completa e uma cafeteria para aquela pausa no cafezinho.

O novo supermercado em Curitiba da rede Muffato fica na Rua Ana Berta Roskamp, número 10, no bairro Jardim das Américas.

imagem mostra fachada do Muffato do Jardim das Américas. EM primeiro plano um portão para o estacionamento e edifício atras.
Nova loja do Muffato será inaugurada no bairro Jardim das Américas. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

