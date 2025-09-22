Novidade

Novo supermercado de Curitiba inaugura nesta sexta-feira (26)

Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 22/09/25 15h34
imagem mostra fachada do Muffato do Jardim das Américas. EM primeiro plano um portão para o estacionamento e edifício atras.
Nova loja do Muffato será inaugurada no bairro Jardim das Américas. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Na próxima sexta-feira (26/09), a partir das 8h30, a rede paranaense de supermercados Muffato inaugura a nova loja do bairro Jardim das Américas. Esta é a segunda das lojas adquiridas pelo grupo do antigo Nacional a passar por uma ampla reforma. O novo espaço fica na Rua Ana Berta Roskamop, 10, às margens da BR-277.

+ Leia mais: Obras em Curitiba vão ganhar QR Code para facilitar acesso à informação

Além do visual no padrão da rede, o supermercado terá como atrativos uma cafeteria, produção diária de sushi, lanches e pratos prontos, além do tradicional açougue e padaria. Agora são 6 lojas em Curitiba: Bigorrilho, Portão, Santa Felicidade, Tarumã, Centro e Jardim das Américas.

