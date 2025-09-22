Novo supermercado de Curitiba inaugura nesta sexta-feira (26)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na próxima sexta-feira (26/09), a partir das 8h30, a rede paranaense de supermercados Muffato inaugura a nova loja do bairro Jardim das Américas. Esta é a segunda das lojas adquiridas pelo grupo do antigo Nacional a passar por uma ampla reforma. O novo espaço fica na Rua Ana Berta Roskamop, 10, às margens da BR-277.

Além do visual no padrão da rede, o supermercado terá como atrativos uma cafeteria, produção diária de sushi, lanches e pratos prontos, além do tradicional açougue e padaria. Agora são 6 lojas em Curitiba: Bigorrilho, Portão, Santa Felicidade, Tarumã, Centro e Jardim das Américas.