Obras em Curitiba vão ganhar QR Code para facilitar acesso à informação

Obras realizadas pela prefeitura de Curitiba deverão contar com um QR Code para que a população, pelo celular, possa ter acesso e fazer leitura com mais informações a respeito de cada intervenção. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (22/09), durante coletiva de imprensa sobre o lançamento do programa de revitalização e obras da cidade, o PRO Curitiba.

Secretário Municipal da Comunicação Social de Curitiba, Marc Sousa, afirma que o município está investindo em mídia digital localizada, para que a população de cada região tenha acesso mais fácil aos detalhes das obras mais próximas.

“Toda placa de obra, a partir de agora, vai ter um QR Code. A população vai poder fazer a leitura desse QR Code, cair em um site com as informações da obra, desvios, caso sejam necessários, também acompanhamento do cronograma da obra, execução dela. A ideia é trazer transparência”, explica Sousa.

‘Robô das obras’ em Curitiba

Outra novidade anunciada durante coletiva é a instalação de um robô no número de WhatsApp da prefeitura de Curitiba para tirar dúvidas sobre o andamento das obras, valor e prazo para conclusão, por exemplo.

“A população entende a obra. O que não aceita é obra parada. A ideia é que a população também ajude nessa fiscalização, que obviamente é feita pelo sistema da prefeitura, mas também pode ser auxiliada pela população no dia a dia”, disse o secretário.

De acordo com Sousa, o robô começa a funcionar a partir desta segunda-feira (22/09). “É inteligência artificial. Então, quanto mais for usado, mais ele aprende, mais efetivo fica”.

O objetivo dessas ações é deixar o processo mais transparente e permitir maior acompanhamento da população. O número de WhatsApp é: 41 99876-2903.