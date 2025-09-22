Temporal destelha estação da Sanepar em Curitiba e milhares ficam sem água

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) Iguaçu, no bairro Cajuru, em Curitiba, teve sua operação suspensa na manhã desta segunda-feira (22) após ser severamente danificada pelo temporal. O vendaval, com rajadas de ventos que chegaram a 74 km/h, somado às intensas chuvas, provocou o destelhamento de parte da unidade e causou danos graves em um dos módulos de operação.

De acordo com a Sanepar, a estação, que é a responsável por abastecer mais de 500 mil pessoas, está operando de forma parcial. Para a retirada segura das telhas danificadas, um guindaste precisou ser mobilizado. No interior da estrutura, o forro dos corredores também foi danificado.

Além dos danos estruturais na ETA Iguaçu, a falta de energia elétrica em decorrência do temporal tem prejudicado o abastecimento de água em outras cidades da Região Metropolitana, como São José dos Pinhais, Pinhais, Piraquara e Colombo. Segundo dados da Copel, mais de 400 mil unidades consumidoras registraram interrupções no fornecimento de luz em todo o estado do Paraná.

Diante da situação, a recomendação é que a população priorize o uso da água para fins essenciais, como alimentação e higiene pessoal, a fim de evitar o desabastecimento completo em suas residências. Em casos de emergência relacionados a quedas de árvores e destelhamentos, é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo 199.

