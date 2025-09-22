Ponte de Guaratuba terá túnel para passagem de animais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A construção da nova Ponte de Guaratuba, além de representar um avanço histórico na mobilidade entre os municípios de Matinhos e Guaratuba, também tem se destacado por um aspecto essencial: o cuidado com a fauna local.

Desde junho, está em andamento a instalação de dispositivos de passagem de fauna, estruturas que permitirão a travessia segura de animais silvestres sob a rodovia, contribuindo para a conservação da biodiversidade e para a reconexão entre fragmentos florestais cortados pela via.

“A execução de grandes obras de infraestrutura alinhadas com a sustentabilidade é uma diretriz da gestão atual, seguida à risca pelo DER do Paraná. São realizados todos os estudos e levantamentos ambientais necessários, guiando a elaboração dos projetos das obras, que trazem o menor impacto possível ao ambiente”, afirma o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), Fernando Furiatti.

Foram projetados dois dispositivos principais. Um deles, destinado exclusivamente à fauna, está sendo implantado na futura rotatória próxima ao acesso à Caieiras, com estruturas em ambos os lados da via, já que o trecho conta com canteiro central.

A definição dos locais dessas passagens foi baseada em estudos de atropelamentos realizados na PR-412, além do monitoramento da fauna e análise da presença de espécies na região. Entre novembro de 2023 e outubro de 2024, foram conduzidas quatro campanhas trimestrais, permitindo um diagnóstico preciso dos pontos críticos.

O outro dispositivo está localizado na Avenida Antônio dos Santos Miranda e funcionará de forma mista, ou seja, com passagem de água e plataformas secas suspensas para a travessia segura dos animais.

As estruturas contam com bueiros tubulares de 1,20 metro de diâmetro, rampas de acesso com inclinação específica e lajes de concreto para facilitar o acesso. Além disso, todo o entorno será cercado com alambrados especiais, projetados para direcionar os animais às passagens e impedir o acesso à pista, respeitando o comportamento e o porte das diferentes espécies da região.

Entre os animais que poderão se beneficiar estão gambás, cachorros-do-mato e outras espécies de médio porte, que circulam entre os morros do Pinto e dos Bombeiros, nas proximidades do traçado da rodovia.

A bióloga Aline Prado, da equipe ambiental do Consórcio Supervisor Ponte de Guaratuba, ressalta a importância das passagens de fauna.

“As rodovias podem ser verdadeiras barreiras para a vida silvestre. Elas não só aumentam o risco de atropelamentos, mas também isolam populações, dificultando os processos naturais da fauna, como interações ecológicas, a reprodução e alimentação. Com essas estruturas, a gente consegue reduzir a mortalidade animal e promover a reconexão das áreas de mata, garantindo um deslocamento seguro entre os fragmentos e a manutenção dos processos ecológicos. É uma ação concreta de conservação dentro de uma grande obra de infraestrutura”, afirma.

A iniciativa integra o Plano de Gestão Ambiental da obra, coordenado pelo Consórcio Nova Ponte, sob fiscalização do DER/PR.

Atualização mais recente

A construção da nova Ponte de Guaratuba, no Litoral, alcançou 73% de execução, conforme boletim de obras de agosto de 2025. O empreendimento, orçado em quase R$ 400 milhões e executado pelo Consórcio Nova Ponte, segue com frentes de trabalho intensas tanto nos acessos quanto na estrutura principal.

No trecho pré-moldado, foram concluídas 62 estacas (24 no estaiado e 38 no pré-moldado), além de 16 vigas travessas. Já foram fabricadas 126 vigas longarinas e lançadas 110, permitindo a execução de 11 lajes do tabuleiro em um total de 23 vãos previstos ao longo de toda a ponte.