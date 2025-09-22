Temporal em Curitiba: vento de 74km/h derruba árvores e deixa milhares sem luz

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O temporal que atingiu Curitiba entre a noite de domingo (21) e madrugada desta segunda-feira (22) assustou moradores com fortes rajadas de vento e pancadas de chuva. Entre 5h e 6h da manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou o auge da ventania, com rajadas que chegaram a 74,2 km/h na capital.

Segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), até as 7h já havia sido acumulado 19,7 milímetros de chuva, apenas nas primeiras horas do dia. A instabilidade está associada à passagem de uma frente fria, que ainda deve provocar novas tempestades ao longo desta segunda-feira.

Há registros de quedas de árvores e destelhamentos por causa do temporal em Curitiba. Entre os bairros de Curitiba afetados estão o Pinheirinho, Cajuru, Cristo Rei, Hauer e Boqueirão. No Bairro Cajuru, por exemplo, há falta de energia e internet.

Na rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, no bairro Hauer, uma árvore gigante caiu e causou bloqueio total sentido bairro. Há grande congestionamento na região.

“Existe um núcleo de chuva intensa avançando por Ponta Grossa indo em direção à Região Metropolitana de Curitiba e também deve chover na capital nas próximas horas, não tão intenso e com ventos fortes como foi registrado no amanhecer, mas também com ventanias de moderada e forte intensidade com possibilidade de trovoadas. É possível ainda até granizo dependendo do local”, disse o meteorologista Leonardo Furlan, do Simepar.

Temporal em Curitiba deixa moradores sem energia

Além do susto e do barulho provocado pelos ventos, o temporal em Curitiba causou interrupção no fornecimento de energia elétrica em bairros e também em cidades da Região Metropolitana. A Defesa Civil do Paraná emitiu alerta moderado para risco de deslizamentos e enxurradas nas áreas mais vulneráveis da região Leste do estado, pedindo que a população redobre os cuidados.

Segundo informações do @CEMADEN nesta segunda-feira para o Estado é considerado RISCO MODERADO a possibilidade de eventos geo-hidrológicos. pic.twitter.com/xtQhsE7Jwd — Defesa Civil Paraná (@PRDEFESACIVIL) September 22, 2025

Previsão do tempo para Curitiba tem frio

As mudanças no tempo geradas por uma frente fria também trouxeram uma queda brusca nas temperaturas. Depois de um domingo (21) de calor, com máximas próximas aos 30 ºC, a manhã desta segunda-feira começou com mínima de 15,7 ºC registrada às 7h. A máxima prevista não deve passar dos 20 ºC, com possibilidade de chuva acompanhada de ventos fortes e descargas elétricas.

Para terça-feira (23), a tendência é de resfriamento ainda mais intenso. A previsão indica mínima de 8 ºC e manutenção do frio até quinta-feira (25), segundo o Simepar. O Inmet mantém em vigor um alerta laranja para queda acentuada das temperaturas até o meio-dia desta terça-feira.

