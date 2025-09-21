Após fim de semana quente, primavera começa com virada no tempo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após dias de sol e calor, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de queda de temperatura para todo o Paraná no início desta semana. Conforme o boletim, a mudança deve ser sentida logo nas primeiras horas de segunda-feira (22), dia em que a primavera começa.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo permanece instável no estado devido à passagem de uma frente fria. Com isso, a previsão é de que, até terça-feira (23), seja registrado uma queda de 5°C em relação as temperaturas registradas nos últimos dias.

Em Curitiba, por exemplo, após um domingo (21) de calor, com temperatura próxima dos 28ºC, a segunda-feira (22) deve registrar mínima de 12ºC e máxima de 21ºC. Já na terça-feira (23), a mínima prevista é de apenas 7ºC e máxima de 21ºC.

Além da queda na temperatura, neste domingo (21), 106 cidades do Paraná estão sob o risco de tempestades. Conforme o INMET, estão previstas chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos entre 60 a 100 km/h.

O Paraná também está sob risco de queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Vento forte no Paraná

O instituto ressalta que, em caso de rajadas de vento, não é recomendável se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

A orientação é de que, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia e, diante de qualquer problema, entre em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.