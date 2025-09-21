Obras bloqueiam região da Rodoferroviária de Curitiba a partir desta segunda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 9 horas desta segunda-feira (22), um trecho da canaleta exclusiva para ônibus na Avenida Presidente Affonso Camargo, próximo a Rodoferroviária de Curitiba, será totalmente bloqueado para a nova frente de obras do Lote 2.3 do Projeto BRT Leste/Oeste.

Conforme a Prefeitura de Curitiba, o bloqueio será entre as ruas Mariano Torres e Zeila Moura dos Santos. Além da canaleta, a obra também vai bloquear dois retornos importantes da região: o da Affonso Camargo para acesso à Rodoferroviária, no sentido bairro-Centro, e embaixo do Viaduto do Capanema, para quem sai da Rodoferroviária e quer retornar ao Centro.

Segundo o município, a interdição é necessária para a implantação do novo pavimento de concreto da canaleta.

Desvios e rotas alternativas na região do Centro

Diante dos bloqueios, haverá desvio temporário, pela via lenta, das linhas de biarticulados que passam pelo local: 302-Centenário/Rui Barbosa; 303-Centenário/Campo Comprido e C01-Pinhais/Rui Barbosa.

De acordo com a prefeitura, a estação-tubo Rodoferroviária será desativada em ambos os sentidos e os passageiros deverão utilizar as estações mais próximas, como a Mariano Torres e Viaduto Capanema.

Aos motoristas, a prefeitura ressalta que precisarão ficar atentos aos desvios. Para quem vem do bairro Cristo Rei pela avenida Affonso Camargo deverá entrar à direita na Rua Dr. Faivre, seguir até a Visconde de Guarapuava e depois dobrar à esquerda na Rua Tibagi, e novamente à esquerda para voltar à Affonso Camargo e acessar a rodoviária.

Para quem sai da Rodoferroviária e quer voltar ao Centro, agora deverá passar o viaduto Capanema, seguir 500 metros pela Avenida Affonso Camargo no sentido bairro, fazer o retorno à esquerda na Avenida São José, nas imediações do Hospital Cajuru, e voltar à Affonso Camargo para seguir em direção à Avenida Mariano Torres e à Visconde de Guarapuava.

Sete de Setembro também tem trecho bloqueado

Outros pontos de intervenções terão início em um pequeno trecho da Avenida Sete de Setembro, com cerca de 100 metros na pista lenta sentido Centro-Batel, entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Lourenço Pinto. Também começam os trabalhos no calçamento da Sete de Setembro, entre as ruas Mariano Torres e a Tibagi, sentido Centro.

De acordo com a prefeitura, o restante das intervenções na Avenida Sete de Setembro está previsto para o início de 2026.

Sobre o BRT Leste/Oeste

O projeto do novo BRT Leste/Oeste faz parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, que conta com financiamento internacional do New Development Bank (NDB) no valor de US$ 75 milhões.

Serão requalificados 20 quilômetros de infraestrutura para ônibus, com a reforma de 34 estações-tubo e cinco terminais – entre eles, novos equipamentos no Capão da Imbuia e no Campina do Siqueira.

A modernização do sistema também prepara Curitiba para receber ônibus elétricos nos principais corredores de transporte. Além de reduzir o tempo de viagem, a prefeitura afirma que o projeto vai contribuir para a diminuição das emissões de carbono e ampliar a conectividade entre modais.

O Lote 2.3 tem valor contratual de R$ 43,6 milhões e prazo de execução de 15 meses. Conforme o município, contempla mais de três mil metros de nova pavimentação, 2.123 metros de calçadas e 2.010 metros de ciclovias.