A partir desta segunda-feira (22), obras realizadas pela Concessionária Via Araucária vão provocar interdições em alguns locais de acesso à PR-418. As intervenções fazem parte do projeto de ampliação do Contorno Norte e têm previsão de conclusão para abril de 2026.

Durante o período de obras, haverá interdição total da passagem superior do viaduto, afetando diretamente a ligação entre Jardim Ipanema, Jardim Valma e entorno, para veículos e pedestres.

Durante a execução da obra, as ruas até a travessia não serão bloqueadas, apenas a passagem sobre o viaduto. Os motoristas deverão utilizar os seguintes desvios:

Jardim Ipanema partindo do Jardim Valma: Os motoristas deverão seguir pela Rua Vereador Wadislau Bugalski, acessar a Rua Rio Paraná, em seguida a Laurindo Pereira Machado e posteriormente a Rodovia dos Minérios (sentido Centro de Curitiba). Depois, a Rua Prodócimo Lago e Vereador Wadislau Bugalski, que permitirá o acesso ao Jardim Ipanema.

Para acessar o Jardim Valma partindo do Jardim Ipanema: O motorista deverá realizar o mesmo percurso mencionado acima, em sentido inverso.

Para garantir a segurança dos pedestres e condutores, todo o trecho em obras estará sinalizado, sob responsabilidade da Concessionária Via Araucária.

Obras no Contorno Norte: confira o que muda na região.