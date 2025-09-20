Previsão do tempo

Curitiba e região sob alerta de tempestade; veja o tamanho do risco

Tempestade
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade para este domingo (21) em 106 cidades do Paraná. Conforme o boletim, o aviso inclui Curitiba e municípios da região metropolitana.

O alerta é válido a partir das 00h até às 23h59 de domingo (21). Segundo o instituto, estão previstas para a região chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos entre 60 a 100 km/h.

Além disso, o Paraná está sob risco de queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Veja as cidades que estão sob alerta de tempestade:

  • Agudos do Sul
  • Ampére
  • Antônio Olinto
  • Araucária
  • Balsa Nova
  • Barracão
  • Bela Vista da Caroba
  • Bituruna
  • Boa Esperança do Iguaçu
  • Boa Vista da Aparecida
  • Bom Jesus do Sul
  • Bom Sucesso do Sul
  • Campo do Tenente
  • Candói
  • Cantagalo
  • Capanema
  • Capitão Leônidas Marques
  • Cascavel
  • Catanduvas
  • Céu Azul
  • Chopinzinho
  • Clevelândia
  • Contenda
  • Coronel Domingos Soares
  • Coronel Vivida
  • Cruzeiro do Iguaçu
  • Cruz Machado
  • Curitiba
  • Dois Vizinhos
  • Enéas Marques
  • Espigão Alto do Iguaçu
  • Fazenda Rio Grande
  • Fernandes Pinheiro
  • Flor da Serra do Sul
  • Foz do Iguaçu
  • Foz do Jordão
  • Francisco Beltrão
  • General Carneiro
  • Guaraniaçu
  • Guarapuava
  • Guaratuba
  • Honório Serpa
  • Inácio Martins
  • Irati
  • Itaipulândia
  • Itapejara d’Oeste
  • Lapa
  • Laranjeiras do Sul
  • Lindoeste
  • Mallet
  • Mandirituba
  • Manfrinópolis
  • Mangueirinha
  • Mariópolis
  • Marmeleiro
  • Matelândia
  • Medianeira
  • Nova Esperança do Sudoeste
  • Nova Laranjeiras
  • Nova Prata do Iguaçu
  • Palmas
  • Palmeira
  • Pato Branco
  • Paula Freitas
  • Paulo Frontin
  • Pérola d’Oeste
  • Piên
  • Pinhal de São Bento
  • Pinhão
  • Planalto
  • Porto Amazonas
  • Porto Barreiro
  • Porto Vitória
  • Pranchita
  • Prudentópolis
  • Quedas do Iguaçu
  • Quitandinha
  • Realeza
  • Rebouças
  • Renascença
  • Reserva do Iguaçu
  • Rio Azul
  • Rio Bonito do Iguaçu
  • Rio Negro
  • Salgado Filho
  • Salto do Lontra
  • Santa Izabel do Oeste
  • Santa Lúcia
  • Santa Terezinha de Itaipu
  • Santo Antônio do Sudoeste
  • São João
  • São João do Triunfo
  • São Jorge d’Oeste
  • São José dos Pinhais
  • São Mateus do Sul
  • São Miguel do Iguaçu
  • Saudade do Iguaçu
  • Serranópolis do Iguaçu
  • Sulina
  • Teixeira Soares
  • Tijucas do Sul
  • Três Barras do Paraná
  • União da Vitória
  • Verê
  • Virmond
  • Vitorino

Orientações para a população

O instituto ressalta que, em caso de rajadas de vento, não é recomendável se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

A orientação é de que, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia e, diante de qualquer problema, entre em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

