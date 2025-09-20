Remédio pra hipertensão terá lote proibido por presença de caco de vidro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Anvisa determinou, na última quarta-feira (17), o recolhimento do medicamento Furosemida (10,0 mg/ml Sol. Inj. Cx 100 Amp Vd Amb X 2 ml), produzido pela farmacêutica Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda. A ação foi tomada após a identificação da presença de material estranho, semelhante a caco de vidro, no produto.

A medida atinge apenas o lote 2411191, que tem validade até 30/11/2026, e suspende a sua comercialização, a sua distribuição e o seu uso. Um parecer emitido pela Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul (SC) constatou o desvio de qualidade.

Os profissionais de saúde ou pacientes que identificarem o lote citado podem comunicar o fato à Agência, pelos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária (Visa) local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.

