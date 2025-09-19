Pressão 12 por 8 deixa de ser considerada normal e passa a ser pré-hipertensão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A alteração de parâmetros sobre a pressão arterial deixou muita gente em alerta. A partir de agora, a pressão igual a 12 por 8 (120/80 mmHg) deixou de ser considerada normal e passa a integrar a categoria de pré-hipertensão. Para ser classificada como pressão normal, a medida deve estar abaixo de 120/80 mmHg.

A definição que a pressão de 12 por 8 é considerada pré-hipertensão foi uma atualização recente na Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025 (DBHA 2025), elaborada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH). O documento foi divulgado na última quinta-feira (18).

A Secretaria de Estado de Saúde do Paraná (Sesa) lembra que o mais importante é adotar formas de controle para evitar que a pressão se torne um perigo. Mudança de hábitos, cuidado com a alimentação, fazer exercícios regularmente, não fumar, ou seja, ter uma vida saudável já afasta muitos dos perigos e dos limites entre a pressão normal e a hipertensão.

“A hipertensão é um problema que afeta muita gente e está ligada a vários fatores de risco, por isso a nossa preocupação de ter protocolos e diagnósticos muito bem alinhados para, primeiro, a prevenção e depois o tratamento de quem tem pressão alta”, completou o secretário de estado da Saúde, Beto Preto.

Diagnóstico e prevenção da pressão alta

A Sesa coordena a rede de proteção, prevenção e tratamento, que começa nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com aferição, controle, orientação e diagnóstico. Esse primeiro passo faz parte da estratégia da Linha Guia de Hipertensão Arterial, documento que deve ser seguido por toda a saúde pública do Paraná.

O Linha Guia ajuda a nortear o trabalho das equipes de saúde para o cuidado integral de uma pessoa hipertensa, pois as avaliações mais modernas demonstram a necessidade de lidar com as causas e fornecer tratamento multiprofissional. O protocolo entende que o rastreamento da hipertensão arterial deve ser realizado por todos os profissionais da equipe de saúde da UBS, assim como o tratamento após o diagnóstico.

Outra ação que tem resultado direto na prevenção ou tratamento da hipertensão é o combate ao tabagismo. O Paraná possui o Programa Estadual para Controle do Tabagismo, com ações de capacitações, comunicação ativa, ações educativas junto à população, prevenção da iniciação do tabagismo, proteção acerca do tabagismo passivo, entre outras. A Sesa também distribui medicamentos para tratamento contra o tabagismo aos municípios, que podem ser obtidos nas UBSs.

Quando a pressão arterial se mantém elevada ao longo do tempo, mas não é tratada ou identificada cedo, podem surgir vários problemas de saúde, como doenças cardiovasculares (infarto do miocárdio), Acidente Vascular Cerebral (AVC), danos nos rins e, eventualmente, insuficiência renal, comprometimento da visão e problemas nos vasos da retina e doenças vasculares.