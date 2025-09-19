Nomes dos novos micos-leões-pretos do Zoológico de Curitiba são escolhidos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os novos moradores do Zoológico de Curitiba agora tem nome: Guri e Piá. Esses foram os escolhidos para batizar os micos-leões-pretos que chegaram no início de setembro ao Zoo. A escolha ocorreu por meio de uma enquete promovida pela prefeitura, que mobilizou mais de 1.490 pessoas durante os dois dias em que ficou disponível no site do município.

A participação popular foi intensa. A primeira postagem nas redes sociais da Prefeitura sobre a escolha dos nomes gerou mais de 62 mil interações e 191 comentários com sugestões. As duplas de nomes mais comentadas foram para votação, incluindo também Tico e Teco, Vina e Piá, Zico e Zeca e Vina e Gengibirra.

Esta não é a primeira vez que a população curitibana participa do batismo de novos moradores do Zoo. Em agosto, uma gata-maracajá recém-chegada ganhou o nome de Maracujá, também escolhido por votação popular.

Micos-leões-pretos: uma chegada histórica no Zoo de Curitiba

Esta é a primeira vez que o Zoológico de Curitiba recebe animais da espécie mico-leão-preto. Os novos moradores podem ser encontrados na parte superior do Zoo, próximos aos seus primos, os micos-leões-dourados, e vizinhos do avestruz, do casuar e dos muriquis.

O diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo, explica que o Zoo de Curitiba aderiu ao plano nacional de conservação da espécie do mico-leão, e por isso foi escolhido para receber os dois animais.

“Temos espaço adequado e conhecimento do manejo e manutenção de micos. Nós já temos experiência de nascimento de micos-leões-da-cara-dourada, que também é uma espécie ameaçada”, reforça Evaristo.

Trajetória de preservação

A história do Zoológico de Curitiba com os micos-leões começou com o mico-leão-da-cara-dourada (Leontopithecus chrysomelas), obtendo sucesso na reprodução desta espécie. Em 2017, o Zoo recebeu um casal de irmãos de mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia) vindos do tráfico de animais, que passaram a integrar o programa de conservação, com recomendação de pares para formação de dois casais.

Agora, em 2025, o Zoo deu mais um passo importante ao se comprometer com o Plano de Manejo Populacional do Mico-leão-preto (Leontopithecus chrysopygus). As três espécies de micos-leões sob responsabilidade do Zoo são ameaçadas de extinção e naturais da Mata Atlântica.

Zoológico de Curitiba

O Zoológico de Curitiba abriga mais de 1,8 mil animais na área de visitação. São aproximadamente 589 mil metros quadrados, com cerca de 165 recintos. Entre os animais, estão diversos exemplares de espécies nativas ameaçadas que fazem parte de programas nacionais de conservação.

Um dado importante: mais de 70% dos animais do Zoo vieram de situações de intervenção humana, como apreensões, tráfico, circos e maus-tratos, que impossibilitaram a reintrodução na natureza.

Serviço

Zoológico de Curitiba

Endereço: Rua João Micheletto, 1.500 – Alto Boqueirão

Visitação: de terça a domingo, das 10h às 16h. Fechado às segundas-feiras para serviços de manutenção

Entrada gratuita