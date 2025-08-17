Enquete vai escolher o nome da nova moradora do Zoológico de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No dia 31 de julho, uma gata-maracajá com 3 meses de idade chegou ao Zoológico de Curitiba e agora a população pode escolher um nome para ela. A Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom) preparou uma enquete com

cinco opções: Maracujá, Mel, Nala, Juma e Guria.

Esses foram os nomes mais sugeridos no post do Instagram da Prefeitura de Curitiba que apresentou a nova moradora do Zoo, no dia 8 de agosto. Agora, a votação para a escolha pode ser feita até as 23h59 de quarta-feira (20).

Origem

O gato-maracajá é um pequeno felino encontrado na América Central e na América do Sul. Daqui a uns 15 dias a nova moradora, já com um nome escolhido, poderá ser conhecida de perto na área de visitação do Zoo de Curitiba.

Zoo de Curitiba

O Zoo é responsável pelo cuidado de mais de 1,8 mil animais, que ficam na área de visitação. São cerca de 589 mil metros quadrados, com aproximadamente 165 recintos. Entre os animais, estão alguns de espécies nativas ameaçadas, inseridos em programas nacionais de conservação.

Mais de 70% dos animais vieram de situações de intervenção humana (apreensões, tráfico, circos, maus-tratos) que impossibilitaram sua soltura na natureza. Hoje, recebidos pelo Centro de Apoio à Fauna Silvestre (Cafs), também encontram abrigo e cuidado na unidade de conservação do Alto Boqueirão.

O Zoo de Curitiba fica na Rua João Micheletto, 1.500 – bairro Alto Boqueirão.

Horários de visitação: das 10h às 16h, de terça a domingo. Segundas-feiras são para serviços internos de manutenção. Entrada gratuita