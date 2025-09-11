Mistério revelado: Zoológico de Curitiba terá micos-leões-pretos pela primeira vez

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O mistério que começou na quarta-feira (10) sobre a novidade no Zoológico de Curitiba finalmente foi revelado pela prefeitura nesta quinta-feira (11), antes do previsto inicialmente. A capital paranaense ganhará dois novos moradores inéditos: micos-leões-pretos, espécie que nunca havia sido abrigada no local antes.

A chegada dos pequenos primatas marca um momento histórico para o zoológico curitibano, que amplia a diversidade de espécies com os novos integrantes.

Assista:

Curitibanos podem escolher nome dos novos moradores do Zoológico

E a surpresa vem acompanhada de um convite especial aos visitantes: os curitibanos poderão participar diretamente da escolha dos nomes dos novos moradores. As sugestões podem ser deixadas nos comentários das redes sociais oficiais da prefeitura. Os dois nomes mais votados serão oficializados para batizar os bichinhos.

Para quem deseja visitar, o Zoológico de Curitiba funciona de terça a domingo, das 10h às 16h, com entrada gratuita para todos os visitantes.