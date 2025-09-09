Check-up

Leão de 160 kg do Zoo de Curitiba faz ressonância e mobiliza equipe de 12 pessoas

Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 09/09/25 20h05
Leão Dacar, do Zoo de Curitiba, passou por exames
Foto: Reprodução | Prefeitura de Curitiba

O leão Dacar, morador do Zoológico de Curitiba, precisou passar uma ressonância magnética no último sábado (09). Para acompanhar o animal de 160 quilos, uma equipe de 12 pessoas foi necessária.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, o procedimento fez parte de um check-up. Entre os profissionais, estavam veterinários e cuidadores. A ação contou com apoio da Liga Vet, de especialistas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da equipe técnica do zoológico.

Os registros foram compartilhados nas redes sociais da prefeitura. Pelos comentários, os internautas demonstraram curiosidade e bom humor.

“Certeza que é o Melman de Madagascar”, brincou um internauta.

“Deram um sossega leão 🦁, literalmente”, comentou outra seguidora.

“Entregou atestado depois do feriado”, disse um usuário.

Dacar chegou em 2024. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

A prefeitura relata que o rei do zoo chegou na cidade em 12 de junho de 2024. Ele foi trazido de São Paulo com dois anos de idade.

