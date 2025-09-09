Ótica de Curitiba é fechada após fraude com empréstimos ilegais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A ótica investigada por fazer empréstimos a partir dos dados oferecidos por clientes, sem que eles soubessem, foi fechada pela polícia nesta terça-feira (09), no Centro de Curitiba. Em agosto, a dona do estabelecimento foi presa, suspeita de induzir os clientes ao erro e estelionato.

De acordo com o delegado do caso, Cássio Dias Conceição, a investigação começou há, aproximadamente, três meses. A Polícia Civil do Paraná investiga um esquema que começava quando o consumidor ia até o local para adquirir um óculos e era informado sobre um suposto programa público que reduzia o valor do produto.

Conforme a corporação, o cliente passava os dados pessoais ao vendedor e as informações eram utilizadas para realizar empréstimos no nome dele. Todas as vítimas eram idosas.

“Os empréstimos eram solicitados em uma empresa bancária específica e resultavam em descontos indevidos diretamente nas aposentadorias e benefícios do INSS das vítimas, causando prejuízos financeiros e emocionais”, afirma o delegado.

Agência financeira envolvida em esquema de estelionato tem atividades suspensas em Curitiba

Conforme a corporação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão e realizada o fechamento da ótica, assim como a suspensão das atividades na agência da instituição ainda em agosto.