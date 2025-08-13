Dona de ótica é presa em Curitiba suspeita de fazer empréstimos no nome de clientes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A proprietária de uma ótica localizada no Centro de Curitiba foi presa nesta quarta-feira (13) suspeita de induzir os clientes ao erro e estelionato. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), todas as vítimas da empresária eram idosas.

Conforme aponta a investigação, os clientes eram abordados por funcionárias da ótica com a oferta de um exame gratuito. Durante o atendimento, as funcionárias obtinham dados pessoais e fotografias das vítimas.

De acordo com a PCPR, essas informações eram utilizadas para realizar empréstimos sem o conhecimento das vítimas. O nome da suspeita não foi divulgado.

“Os empréstimos eram solicitados em uma empresa bancária específica e resultavam em descontos indevidos diretamente nas aposentadorias e benefícios do INSS das vítimas, causando prejuízos financeiros e emocionais”, afirma o delegado Cássio Conceição.

Conforme a corporação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão e realizada a interdição da ótica, assim como a suspensão das atividades na agência da instituição financeira envolvida no caso, também localizada no Centro de Curitiba.