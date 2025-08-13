Estelionato

Dona de ótica é presa em Curitiba suspeita de fazer empréstimos no nome de clientes

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Carol Maltaca Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 13/08/25 15h53
Ótica é fechada no Centro de Curitiba
Foto: Divulgação/PCPR

A proprietária de uma ótica localizada no Centro de Curitiba foi presa nesta quarta-feira (13) suspeita de induzir os clientes ao erro e estelionato. De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), todas as vítimas da empresária eram idosas.

Conforme aponta a investigação, os clientes eram abordados por funcionárias da ótica com a oferta de um exame gratuito. Durante o atendimento, as funcionárias obtinham dados pessoais e fotografias das vítimas.

De acordo com a PCPR, essas informações eram utilizadas para realizar empréstimos sem o conhecimento das vítimas. O nome da suspeita não foi divulgado.

+ Leia mais

“Os empréstimos eram solicitados em uma empresa bancária específica e resultavam em descontos indevidos diretamente nas aposentadorias e benefícios do INSS das vítimas, causando prejuízos financeiros e emocionais”, afirma o delegado Cássio Conceição.

Agência financeira envolvida em esquema de estelionato tem atividades suspensas em Curitiba

Conforme a corporação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão e realizada a interdição da ótica, assim como a suspensão das atividades na agência da instituição financeira envolvida no caso, também localizada no Centro de Curitiba.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna