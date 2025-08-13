Operação conjunta intercepta carga com 40 tabletes de droga ‘turbinada’ na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quase 40 quilos de drogas foram apreendidos na noite desta quarta-feira (12) durante uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF). Dois homens foram presos em flagrante e levados para a sede da PF, em Curitiba.

A abordagem ocorreu por volta das 19h30 no quilômetro 662 da BR-376, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O veículo, um caminhão branco da marca Iveco, transportava duas malas grandes escondidas dentro da cabine.

Ao abrirem as malas, os agentes encontraram 40 tabletes de aproximadamente 1 quilo cada, contendo uma substância com características semelhantes ao skunk, que é uma variedade de maconha com teor mais elevado de THC, principal componente psicoativo da planta. A droga é conhecida pelo forte odor, que inspirou seu nome.

Além dos detidos, o caminhão e a carga ilícita também foram encaminhados para a sede da PF, onde o caso segue sob investigação.

