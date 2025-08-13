Funcionários da Enaex fizeram oração antes de iniciar o que seria o último expediente

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As nove vítimas fatais da explosão na fábrica da Enaex Brasil, em Quatro Barras, se reuniram para uma oração pouco antes do último expediente, interrompido pela mega explosão, no final da madrugada desta terça-feira (12). A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) após análise de câmeras de segurança, que não foram divulgadas.

Segundo a delegada Géssica Andrade, as vítimas haviam acabado de chegar à empresa e se preparavam para a troca de turno. No momento, os funcionários não manipulavam os explosivos.

“As imagens mostram que, assim que os novos chegam para trabalhar, eles colocam o equipamento de segurança e se reúnem para fazer uma oração. É nesse momento em que a imagem é cortada devido ao flash da explosão”, explicou a delegada, em coletiva na noite desta terça-feira (12).

Nesta quarta-feira (13), a delegada ouvirá duas testemunhas que estavam no epicentro minutos antes do acidente. Os depoimentos serão incorporados ao inquérito policial aberto na delegacia da PCPR em Quatro Barras.

Entenda o caso

A explosão atingiu a Enaex Brasil (antiga Britanite), no quilômetro um da BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta terça-feira (12), pouco depois das 5h30. Embora não tenha havido incêndio, moradores relataram ter visto fumaça no momento do impacto.

O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que confirmaram a morte dos nove desaparecidos. Segundo o secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, os corpos foram fragmentados pela força da explosão. As buscas pelos fragmentos orgânicos continuam nesta quarta-feira (13) e a identificação será feita posteriormente por exames de DNA.

Manda pra Tribuna!

