Bastidores da tragédia: Cratera gigante foi formada no epicentro da explosão; Vídeo!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No epicentro da explosão na fábrica da Enaex Brasil, em Quatro Barras, restou apenas uma cratera gigante e muita destruição ao redor. Com cerca de 25 metros quadrados, o local, que funcionava como um laboratório, abrigava nove funcionários no momento do acidente. Nenhum deles sobreviveu ao impacto.

As imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram a cratera aberta pelo impacto da explosão. Árvores ao redor foram quebradas e a sede da fábrica, a cerca de 200 metros do epicentro, teve vidros estilhaçados pela onda de choque, que danificou casas em cidades vizinhas, inclusive.

Durante coletiva de imprensa no fim da tarde desta terça-feira (12), o secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, explicou que a estrutura da empresa foi projetada para minimizar o risco de propagação em casos de explosão. Ainda assim, a intensidade do acidente superou a proteção. Os trabalhos de investigação e identificação das vítimas da tragédia seguem nesta quarta-feira.

“Toda a arquitetura da empresa é focada como se nós tivéssemos em trincheiras, que dão mais segurança para toda empresa. Diante da energia da explosão, houve sim um deslocamento de terra, um deslocamento de material”, afirmou.

Veja abaixo imagens que mostram a parte interna da Enaex Brasil após a grande explosão que causou a morte de nove pessoas.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Explosão também afetou residências

Desde as primeiras horas da manhã, equipes da Defesa Civil prestam apoio a moradores afetados. Muitos relataram rachaduras, quedas de forros e quebra de janelas. O barulho foi ouvido a quilômetros de distância.

De acordo com a Defesa Civil de Quatro Barras, entre 40 e 50 pedidos de vistoria foram registrados em residências, comércios e empresas situadas nas proximidades do epicentro. Novas vistorias serão realizadas nesta quarta-feira (13).

Para auxiliar nos reparos e indenizações, a Enaex Brasil disponibilizou um canal de atendimento exclusivo. Moradores e comerciantes que tiveram prejuízos podem entrar em contato pelo e-mail contato.enaexbrasil@enaex.com.

Entenda o caso

A explosão atingiu a empresa Enaex Brasil (antiga Britanite), localizada no quilômetro 1 da BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta terça-feira (12), pouco depois das 5h30. O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que constataram 9 mortes. Moradores relataram ter visto fumaça no momento da explosão, que abalou residências em cidades vizinhas.

Enaex Brasil, antiga Britanite

A Enaex Brasil, especializada na produção de explosivos e desmonte de rochas, opera em regime de turno 24 horas — o que explica a presença de pessoas no momento da tragédia. Vale lembrar que, em 2004, uma explosão anterior na fábrica resultou na morte de duas pessoas.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉