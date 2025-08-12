Explosão em Quatro Barras: polícia retoma trabalhos nesta quarta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os trabalhos de identificação dos corpos das vítimas da explosão na empresa Enaex Brasil, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), serão retomados na manhã desta quarta-feira (13). A empresa que produz explosivos e desmonte de rochas armazenava cerca de 500 quilos de TNT durante a explosão que resultou na morte de nove funcionários.

O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (12), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O Corpo de Bombeiros informou que a empresa estava regularizada com relação aos certificados exigidos para funcionar.

Em coletivo no fim da tarde desta terça, o secretario de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, afirmou que, apesar da construção ter uma estrutura criada justamente para evitar que, em casos de explosão, outros barracões sejam afetados, o local em que ocorreu a explosão ficou completamente destruído.

“Toda a arquitetura da empresa é focada como se nós tivéssemos em trincheiras, que dão mais segurança para toda empresa. Mas houve, diante da energia da explosão, houve sim um deslocamento de terra, um deslocamento de material”, disse o secretário.

Lista de vítimas de explosão na Enaex

Durante a coletiva, o secretario confirmou que não houve sobreviventes entre a lista de nove pessoas que estavam desaparecidas. Entre as vítimas fatais, estão três mulheres e seis homens. Confira a lista completa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras sete pessoas foram encaminhadas ao hospital com ferimentos.

Teixeira confirmou que os trabalhos serão retomados na manhã de quarta-feira (13) às 7 horas, com prioridade para identificação dos corpos das vítimas que estavam no local no momento da explosão.

A Polícia Científica do Paraná (PCP) destacou quatro equipes para trabalharem diretamente nesse processo de identificação. Paralelamente, será dada continuidade ao trabalho de investigação das causas do acidente com ação conjunta da Polícia Civil do Paraná (PCPR) e da Polícia Científica (PCP).

“Foi um dia de muito trabalho. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) está no local desde as 6h20, poucos minutos depois de ser comunicada a explosão. Inicialmente foi feito todo o isolamento da área e o atendimento dos feridos, sempre com a ajuda da brigada da empresa. Tivemos também a ação fundamental do esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Paraná, que criou um espaço seguro para que as buscas pudessem ser realizadas”, disse Teixeira.

Em nota, a Enaex lamentou o ocorrido e expressou condolências às

famílias, amigos e colegas de trabalho das vítimas. A empresa afirma que permanece à disposição das autoridades para contribuir com as investigações do ocorrido.

Entenda o caso

A explosão atingiu a empresa Enaex Brasil (antiga Britanite), localizada no quilômetro 1 da BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt), em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta terça-feira (12), pouco depois das 5h30. O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que constataram 9 desaparecidos. Embora não tenha havido incêndio, moradores relataram ter visto fumaça no momento da explosão.

Enaex Brasil, antiga Britanite

A Enaex Brasil, especializada na produção de explosivos e desmonte de rochas, opera em regime de turno 24 horas — o que explica a presença de pessoas no momento da tragédia. Em 2004, uma explosão anterior na fábrica resultou na morte de duas pessoas.