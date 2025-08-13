Van tomba após acidente com carro em cruzamento movimentado de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente envolvendo uma van e um carro resultou no encaminhamento de uma idosa, de 71 anos, com ferimentos leves ao Hospital Evangélico, no início da tarde desta quarta-feira (13), em Curitiba. O acidente foi registrado no cruzamento da Avenida Água Verde com a rua Professor Assis Gonçalves, em frente ao Cemitério Municipal do Água Verde.

De acordo com o Sargento Berwanger do Siate, a van tombou após a batida. Com o impacto, uma passageira da van, de 71 anos, relatou dor no abdômen e, pela idade, foi encaminhada ao hospital.

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Além da idosa, a motorista do outro carro, de 52 anos, teve escoriações e uma queimadura causada pelo airbag do automóvel. Porém, ela se recusou a ir ao hospital e permaneceu no local aguardando o marido.

Até o momento, segundo o sargento, não é possível afirmar quem estava errado no momento do acidente. A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Paraná (PMPR) para entender a dinâmica, visto que o local é um cruzamento com semáforo, mas até a publicação da reportagem não teve retorno.