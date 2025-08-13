Falta de água atinge bairros em três cidades da RMC a partir de quinta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta quinta-feira (14), três cidades da Região Metropolitana de Curitiba terão o abastecimento de água afetado em bairros por manutenções programadas da Sanepar. Duas intervenções ocorrem ainda na quinta-feira, em Pinhais e Campo Largo, e outra na sexta-feira (15), em São José dos Pinhais.

Em Pinhais, a manutenção será realizada no bairro Weissópolis, das 8h às 22h. Em Campo Largo, a obra acontece no bairro Vila Déa e poderá provocar falta de água ou oscilação na pressão da rede entre 8h30 e 19h.

Na sexta-feira (15), em São José dos Pinhais, haverá inspeção no reservatório de Borda do Campo, das 9h às 16h. O serviço será feito no mesmo período em que a Copel realizará uma parada programada no fornecimento de energia. A ação afetará apenas moradores do bairro Borda do Campo.

Segundo a Sanepar, não há outras manutenções previstas para Curitiba e a Região Metropolitana nesta semana. Porém, novos procedimentos podem ser agendados caso ocorram situações emergenciais.

Recomendações

A Sanepar orienta que, durante o período de manutenção, os moradores das áreas afetadas utilizem a água tratada apenas para consumo essencial, como preparo de alimentos e higiene pessoal, evitando desperdícios. Atividades que demandem grande volume de água, como lavar calçadas ou veículos, devem ser adiadas.

O impacto será maior para imóveis que não possuem caixa-d’água. De acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), o ideal é que cada residência tenha um reservatório com capacidade mínima de 500 litros, suficiente para atender uma família de até quatro pessoas por 24 horas.

Ainda sem água após a obra? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o prazo informado, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita, disponível 24 horas). É necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Outras informações sobre interrupções no fornecimento ou andamento das manutenções podem ser consultadas pelo aplicativo Sanepar Mobile, no portal Minha Sanepar ou no site oficial da companhia, no menu Para Clientes.

