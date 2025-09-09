Paraná sob triplo alerta: ventos, baixa umidade e tempestades

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná amanheceu nesta terça-feira (09) sob três alertas meteorológicos simultâneos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A combinação incomum de fenômenos climáticos exige atenção redobrada dos paranaenses ao longo do dia.

Na faixa litorânea, o alerta de ventos costeiros, válido das 9h10 às 23h59 desta terça, traz o risco de intensificação das correntes de ar, que podem movimentar dunas de areia sobre construções na orla. O fenômeno, classificado como de perigo potencial, exige cuidados especialmente para quem estiver próximo à costa.

Enquanto isso, grande parte do estado enfrenta o alerta de baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 20% e 30% durante todo o dia. A condição, que se estende das 9h às 23h59, aumenta o risco de incêndios florestais e pode afetar a saúde, especialmente de pessoas com problemas respiratórios.

Como se não bastasse, um terceiro alerta completa o cenário climático: tempestades podem atingir diversas regiões paranaenses, principalmente Curitiba e região metropolitana, a partir das 10h15, com previsão de chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo acumular até 50 mm ao longo do dia.

As precipitações virão acompanhadas de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. Embora classificado como de perigo potencial, o fenômeno traz riscos de cortes no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos e alagamentos localizados.

Como se proteger

Em caso de rajadas de vento, evite se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de quedas e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Durante tempestades, o ideal é manter aparelhos eletrônicos desconectados das tomadas para evitar danos causados por variações na rede elétrica.

Para mais informações e orientações específicas, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).