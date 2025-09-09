Carro de luxo é apreendido em Curitiba com R$ 20 mil em dívidas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um carro da marca BMW foi apreendido neste fim de semana em Curitiba, após policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPTran) verificarem que o veículo tinha R$ 20 mil em débitos. Conforme a Polícia Militar (PM), além da dívida, o motorista apresentava sinais de embriaguez durante a abordagem.

O flagrante aconteceu no Alto da Rua XV, no domingo (07), por volta das 7h. Segundo a corporação, o motorista estava dirigindo de maneira imprudente, realizando mudanças bruscas de faixa sem a devida sinalização e com o escapamento alterado, produzindo ruídos excessivos. Diante da situação, a equipe o abordou.

Durante a fiscalização, o motorista apresentou visíveis sinais de embriaguez, como andar cambaleante, fala desconexa, olhos avermelhados, sonolência e hálito etílico. Questionado, ele confirmou ter ingerido bebida alcoólica em um bar momentos antes.

O teste do etilômetro foi solicitado, porém ele se recusou a fazer. Dessa maneira, foi lavrado o termo de Constatação de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora, conforme previsto na legislação.

De acordo com a PM, uma testemunha que passava pelo local durante a abordagem relatou que o veículo quase havia batido no seu carro instantes antes. O carro foi recolhido ao pátio do Detran e o condutor encaminhado à Delegacia de Delitos de Trânsito para as providências cabíveis.