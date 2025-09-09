Feito em Curitiba, novo app de caronas promete corridas mais baratas

A frota do mais novo app de transportes de Curitiba já está nas ruas da capital paranaense. São cerca de 6 mil veículos circulando com o novo aplicativo de caronas Hooh (pronuncia-se Rúú), uma criação local que acaba de sair da fase experimental iniciada em maio e agora opera oficialmente em Curitiba e região metropolitana.

O que chama a atenção logo de cara são as taxas cobradas dos motoristas, que variam de 18% a 24% conforme a categoria escolhida. Aliás, essa é a grande sacada do novo app: com taxas menores, os motoristas ficam com mais dinheiro no bolso e os passageiros pagam menos pela corrida. Uma relação ganha-ganha que estava faltando no mercado de transporte por aplicativo.

“Com taxas pequenas, buscamos não apenas viabilizar o trabalho de quem se dedica a transportar, mas também garantir que, ao adotar uma abordagem mais justa e inclusiva, a empresa apoie a profissão dos motoristas e contribua para a mobilidade da população”, explica Rafael Pacheco, diretor de Inovação da startup.

As mulheres motoristas têm motivo extra para comemorar: o Hooh oferece uma taxa especial para elas, que podem ficar com mais de 80% do valor das corridas. Uma iniciativa que valoriza e incentiva a participação feminina no serviço.

O app curitibano diz que se diferencia ao oferecer cobertura de seguro pessoal 24h tanto para passageiros quanto para motoristas. E não é só durante as viagens. O seguro vale para situações de imprevistos no dia a dia, mesmo quando não estão usando o aplicativo, cobrindo despesas médico-hospitalares, odontológicas, invalidez permanente por acidente e até morte acidental.

E para quem tem pressa, a expectativa é que o tempo médio de espera fique entre sete e dez minutos para quem chamar um carro pelo Hooh. Aliás, por que Hooh?

“Escolhemos o nome Hooh porque é curto, marcante e fácil de lembrar. Além disso, pode ser lido de trás para frente da mesma forma, o que reforça a ideia de mobilidade e movimento contínuo. Queríamos um nome único, simples e moderno, que traduzisse nossa proposta de ser uma plataforma diferente e inovadora no setor de transporte”, explicou Pacheco.

Como usar?

Para começar a usar é moleza: os passageiros precisam fazer um cadastro rápido informando CPF e telefone para validação. Já os motoristas interessados devem apresentar CNH válida, carro com quatro portas e no máximo 10 anos de fabricação. O cadastro dos condutores é feito pelo aplicativo Hooh Motorista, disponível para Android e iOS.

E o futuro? A expansão já está nos planos! Além de Curitiba e região metropolitana, a startup pretende levar o serviço para outras capitais e grandes regiões do país ainda em 2025. “Cidades importantes do Rio Grande do Sul e do interior de São Paulo já estão na mira”, acrescenta Pacheco.

Vale lembrar que o Hooh foi desenvolvido para oferecer mobilidade mais justa, segura e acessível, combinando transparência, tecnologia e políticas inclusivas. O mascote? Uma simpática capivarinha laranja, reforçando a identidade acolhedora e genuinamente curitibana da marca.