Nota Paraná premia paranaenses com prêmios de R$ 100 mil e R$ 50 mil

Dois paranaenses foram premiados com valores de R$ 100 mil e R$ 50 mil no sorteio do programa Nota Paraná, realizado nesta terça-feira (9). Os vencedores, moradores de Toledo, no Oeste, e Londrina, no Norte, receberam os prêmios justamente no mês em que completam aniversário, em uma coincidência comemorativa.

O primeiro sorteado é um morador do bairro Jardim Pancera, em Toledo, que completará 45 anos no próximo dia 22. Ele conquistou o prêmio máximo de R$ 100 mil com o bilhete de número 17.173.948, gerado a partir de apenas 14 notas fiscais, totalizando 17 bilhetes. O ganhador recebeu o prêmio já na manhã desta terça-feira, celebrando a data de forma antecipada.

O segundo vencedor, residente no bairro Aeroporto, em Londrina, terá R$ 50 mil disponíveis em sua conta no dia 15 de setembro, quando comemora seu aniversário. Ele participou do sorteio com 13 notas fiscais, gerando 116 bilhetes, e teve sorte com o bilhete número 268.267.

Além dos grandes prêmios, o sorteio do Nota Paraná premiou 100 consumidores com R$ 1.000 cada e outros 8 mil participantes com R$ 100. Para completar a rodada, 35 mil paranaenses receberam prêmios de R$ 50, totalizando R$ 2,8 milhões entregues somente a pessoas físicas.

No sorteio de setembro, mais de 3,29 milhões de cidadãos paranaenses participaram, cadastrando o CPF nas notas fiscais emitidas em maio. Ao todo, foram gerados cerca de 32,8 milhões de bilhetes. Como parte do programa de conscientização fiscal, R$ 2,2 milhões foram destinados a entidades sociais de todo o Estado.

Como participar

Para concorrer nos sorteios do Nota Paraná, basta solicitar que o CPF seja incluído na nota fiscal ao efetuar compras em estabelecimentos comerciais do Estado. Essa prática permite acumular créditos que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Cada nota fiscal com CPF gera bilhetes para os sorteios mensais, desde que o cidadão esteja cadastrado no programa. O cadastro é simples: acesse o site do Nota Paraná, clique em “Cadastre-se” e preencha os dados pessoais, como CPF, nome completo, data de nascimento, CEP e endereço. Após criar a senha, o participante estará apto a concorrer aos prêmios e acompanhar os sorteios.