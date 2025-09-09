Vídeo mostra momento em que vítima de estupro é abandonada por jovens em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma mulher, de 31 anos, que teria sido estuprada e furtada por dois universitários, é abandonada em uma lanchonete de Curitiba. O caso aconteceu no início do mês de agosto e, de acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), os suspeitos investigados têm 19 anos e são estudantes de medicina e arquitetura.

Através das imagens, é possível ver que um carro estaciona em uma lanchonete, localizada no bairro Batel, por volta das 23h45. Além dos dois universitários e a vítima, um outro rapaz é visto com eles.

Quando a mulher sai do carro, ela deixa algo cair da bolsa, supostamente seriam os cartões de crédito furtados. Um dos estudantes pega ele e guarda no bolso da jaqueta. Em seguida, a vítima abraça um dos jovens e é fotografada com ele.

Eles entram na lanchonete e retornam para ficar em uma área externa do estabelecimento. Ao longo de todo o vídeo, é possível ver que a vítima aparece caminhando sem controle de equilíbrio, enquanto os jovens brincam e dão risada.

Após 12 minutos desde a chegada do grupo à lanchonete, os suspeitos retornam para o carro rapidamente e deixam a mulher sozinha para trás. Em nota, o advogado da vítima, Igor Ogar, afirmou que todas as provas do caso demonstram total desprezo dos jovens com a vítima por meio de condutas “completamente indignas, imorais e ilícitas”.

Sobre a investigação

Conforme a PCPR, na quinta-feira (04) foi realizada uma ação de busca e apreensão na casa dos universitários, nos bairros Batel e Água Verde. Nenhum nome foi divulgado.

Conforme a delegada El Santos Freitas Cavalcanti, durante a ação foram apreendidos celulares, notebooks, outros aparelhos eletrônicos e objetos que possam estar ligados ao caso.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), além do crime sexual, a dupla é investigada por ter furtado os cartões dela e ter abandonado a vítima.