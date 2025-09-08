Curitibana ganha na Lotofácil da Independência em bolão da própria lotérica

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma loteria pé-quente de Curitiba garantiu prêmios até mesmo para a proprietária do estabelecimento. A curitibana de 36 anos foi uma das contempladas pela Lotofácil da Independência, que sorteou R$ 220 milhões na noite do último sábado (06). Em Curitiba, duas apostas ganharam, ambas por meio de bolão.

Ela participou do bolão realizado pela Lotérica Fênix, a qual ela é dona. Ao todo, a aposta contou com 100 cotas. Dos R$ 4.293.824 sorteados para o bolão, cada cota levou para casa um prêmio em torno de R$ 43 mil.

A empresária relata que no mês de agosto fez um ano que ela comprou a lotérica, que está localizada no bairro Alto Boqueirão. Para ela, o prêmio foi como um presente de aniversário.

Aposta ousada

A empresária revela que conferir os números sorteados na Lotofácil da Independência foi um momento emocionante, pois ainda não havia saído nenhuma aposta vencedora da lotérica dela. De acordo com ela, quem não quis participar e soube da notícia, lamentou e se arrependeu de ficar de fora.

“A gente teve o retorno de alguns clientes que não jogaram nesse bolão e que falaram: ‘Nossa, você me ofereceu’. Eu falei: ‘Está vendo? A gente oferece, vocês às vezes ficam inseguros, né?'”, conta.

Segundo ela, os sortudos que participaram do bolão investiram um pouco mais de R$ 730. Apesar do valor causar um pouco de medo aos jogadores, ela conta que a lotérica tem investido nas apostas mais ousadas para garantir maiores chances de acerto.

Neste bolão, conforme conta a empresária, foram feitos jogos com aposta máxima de 20 dezenas.

‘Faixa da vitória’ está sendo preparada

Com uma notícia tão boa quanto essa, a proprietária da lotérica revela que mandou fazer uma “faixa bem grande” para colocar na frente da lotérica. Ela acredita que, agora, com a sorte rondando por perto, novas pessoas vão apostar no local.

“Até o final do dia de amanhã a gente já consegue pendurar lá, porque isso também é um atrativo, né? Os clientes vêm muito quando sabem que ali foi premiado”, comenta.

De acordo com ela, o objetivo é mudar o perfil dos clientes da lotérica que, até então, é mais voltado ao pagamento de contas.

Cinco apostas do Paraná ganham na Lotofácil da Independência

A Lotofácil da Independência premiou cinco apostas no Paraná. Os vencedores são das seguintes cidades:

Curitiba – duas apostas

Engenheiro Beltrão – uma aposta

Londrina – uma aposta

Toledo – uma aposta

Confira mais informações sobre os ganhadores no estado.