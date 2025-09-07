Lotofácil da Independência: duas apostas de Curitiba levam prêmio principal milionário

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Duas apostas de Curitiba acertaram as 15 dezenas da Lotofácil da Independência, referente ao concurso 3480. A loteria sorteou R$ 220 milhões na noite de sábado (06). Os apostadores que conseguiram todas as dezenas vão levar o prêmio de R$ 4.293.824,00.

Ao todo, 54 apostas acertaram 15 números e vão levar mais de R$ 4 milhões. Outros 9.661 jogos conseguiram 14 números e garantiram o prêmio de R$ 2.008,81. Já 301.854 tiveram 13 acertos e vão receber R$ 35.

No Paraná, além das duas apostas vencedoras de Curitiba, também conseguiram os 15 números apostas de Engenheiro Beltrão, Londrina e Toledo.

Resultado da Lotofácil da Independência

As dezenas sorteadas no concurso 3480 foram: 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23

Jogos vencedores em Curitiba

As duas apostas ganhadoras em Curitiba foram realizadas na modalidade bolão, com 100 e 27 cotas. Confira os detalhes das apostas vencedoras no Paraná:

Cidade Unidade lotérica Razão social Quantidade de números apostados Canal de vendas Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR FENIX LOTERIAS TSURU LOTERIAS LTDA 20 Multicanal Não Bolão 100 R$4.293.824,00 CURITIBA/PR LOTERICA DIA D LOTERICA DIA D LTDA 19 Fisico Não Bolão 27 R$4.293.824,58 ENGENHEIRO BELTRAO/PR LOTERICA BELTRAO ALHER E MARQUES LTDA 16 Multicanal Não Bolão 24 R$4.293.824,64 LONDRINA/PR LOTERICA CATUAI MEGA LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$4.293.824,84 TOLEDO/PR NIPO LOTERIAS NIPO LOTERIAS LTDA 18 Fisico Não Bolão 38 R$4.293.824,82 Tabela: Loterias Caixa

Lotofácil da Independência

A Lotofácil da Independência não acumula. Ou seja, caso ninguém tivesse acertado as 15 dezenas, o prêmio principal passaria para 14 números e assim sucessivamente. O próximo sorteio da Lotofácil, concurso 3481, acontecerá nesta segunda-feira (08), com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão.