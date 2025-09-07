Lotofácil da Independência: duas apostas de Curitiba levam prêmio principal milionário

Duas apostas de Curitiba acertaram as 15 dezenas da Lotofácil da Independência, referente ao concurso 3480. A loteria sorteou R$ 220 milhões na noite de sábado (06). Os apostadores que conseguiram todas as dezenas vão levar o prêmio de R$ 4.293.824,00.
Ao todo, 54 apostas acertaram 15 números e vão levar mais de R$ 4 milhões. Outros 9.661 jogos conseguiram 14 números e garantiram o prêmio de R$ 2.008,81. Já 301.854 tiveram 13 acertos e vão receber R$ 35.
No Paraná, além das duas apostas vencedoras de Curitiba, também conseguiram os 15 números apostas de Engenheiro Beltrão, Londrina e Toledo.
Resultado da Lotofácil da Independência
As dezenas sorteadas no concurso 3480 foram: 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23
Jogos vencedores em Curitiba
As duas apostas ganhadoras em Curitiba foram realizadas na modalidade bolão, com 100 e 27 cotas. Confira os detalhes das apostas vencedoras no Paraná:
|Cidade
|Unidade lotérica
|Razão social
|Quantidade de números apostados
|Canal de vendas
|Teimosinha
|Tipo de Aposta
|Cotas
|Prêmio
|CURITIBA/PR
|FENIX LOTERIAS
|TSURU LOTERIAS LTDA
|20
|Multicanal
|Não
|Bolão
|100
|R$4.293.824,00
|CURITIBA/PR
|LOTERICA DIA D
|LOTERICA DIA D LTDA
|19
|Fisico
|Não
|Bolão
|27
|R$4.293.824,58
|ENGENHEIRO BELTRAO/PR
|LOTERICA BELTRAO
|ALHER E MARQUES LTDA
|16
|Multicanal
|Não
|Bolão
|24
|R$4.293.824,64
|LONDRINA/PR
|LOTERICA CATUAI
|MEGA LOTERIAS LTDA
|15
|Fisico
|Não
|Simples
|1
|R$4.293.824,84
|TOLEDO/PR
|NIPO LOTERIAS
|NIPO LOTERIAS LTDA
|18
|Fisico
|Não
|Bolão
|38
|R$4.293.824,82
Lotofácil da Independência
A Lotofácil da Independência não acumula. Ou seja, caso ninguém tivesse acertado as 15 dezenas, o prêmio principal passaria para 14 números e assim sucessivamente. O próximo sorteio da Lotofácil, concurso 3481, acontecerá nesta segunda-feira (08), com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão.