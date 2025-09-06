Resultado da Mega-Sena 2911: vejas as dezenas deste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Apostou na Mega-Sena? A Caixa sorteia neste sábado (06) o concurso 2911 da Mega-Sena, a loteria milionária do Brasil. O prêmio é de R$ 40 milhões. Quem acertar os seis números leva essa bolada. Se tiver mais de um acertador, o prêmio é dividido.

O sorteio acontece a partir das 20 horas no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo.

Resultado da Mega-Sena 2911:

A aposta na Mega-Sena custa R$ 6 para um jogo simples de seis dezenas. Se você não teve sorte nesta quinta-feira, a Mega “corre” novamente no sábado.

Como jogar

A Mega-Sena é o jogo de loteria mais famoso e com os maiores prêmios do Brasil, administrado pela Caixa Econômica Federal. Criada em 1996, ela oferece aos apostadores a chance de ganhar milhões de reais com apenas uma aposta.

Para jogar na Mega-Sena, o apostador deve escolher de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. O jogo simples, com seis números, é o mais barato. À medida que o jogador escolhe mais números, o valor da aposta aumenta, mas também aumentam as chances de ganhar.

Em cada concurso, são sorteados seis números. Ganha o prêmio principal, chamado de “sena”, quem acerta os seis números sorteados. Também há prêmios menores para quem acerta cinco números (a “quina”) e quatro números (a “quadra”).

O valor do prêmio varia de acordo com a arrecadação do concurso e a quantidade de ganhadores em cada faixa. Quando ninguém acerta os seis números, o prêmio acumula para o próximo sorteio e segue acumulando até que um apostador acerte os seis números.

A aposta pode ser feita presencialmente em casas lotéricas ou online, pelo site ou aplicativo da Caixa, mediante cadastro e pagamento com cartão. Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos.