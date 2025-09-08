Vitória!

Curitibana Júlia Soares ganha ouro no solo Brasileiro de Ginástica Artística

Por AEN Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 08/09/25 14h36
Curitibana garante medalha no Brasileiro de Ginástica Rítmica
Foto: MeloGym/CBG

A ginasta curitibana Júlia Soares, medalhista de bronze por equipes na Olimpíada de Paris 2024, trouxe mais medalhas para casa neste fim de semana. A atleta foi ouro no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, disputado neste domingo (07), em Recife. Ela também ficou com a prata na disputa por equipes e com o bronze na trave.

Júlia, que atualmente treina no Clube Pinheiros, de São Paulo, foi bolsista por oito edições do programa Geração Olímpica e Paralímpica (GOP), do Governo do Estado, e treinou na maior parte da carreira no Centro de Excelência de Ginástica do Paraná (Cegin).

A ginasta, de 20 anos, começou a treinar com quatro anos de idade no Cegin, em Curitiba. Aos 18, disputou a primeira Olimpíada e voltou para casa com a medalha inédita para a equipe feminina de ginástica artística do Brasil, além de ter disputado a final na trave.

